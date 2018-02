Vecinos de Barreiros pedirán la ejecución de la sentencia contra el gaseoducto

La Plataforma de afectados por el gaseoducto de A Mariña, que agrupa a vecinos de Ribadeo y Barreiros, acaba de anunciar que pedirá medidas para evitar que, tras la sentencia del Tribunal Supremo contra Gas Natural, dicha firma pueda legalizar la infraestructura volviendo a tramitar el proyecto con el mismo trazado, tal y como anunció tras conocerse la decisión del alto tribunal.

Después de reunirse con su abogado, los miembros de la plataforma acordaron en asamblea en primer lugar pedir al TS que paralice la nueva tramitación de la autorización. En segundo lugar, solicitarán la ejecución de la sentencia, lo que según trasladan, a juicio de su abogado supondrá el levantamiento del gaseoducto.

El portavoz de la plataforma, Luis Vieites, manifestó esta mañana que los vecinos no quieren que el gaseoducto quede fuera de funcionamiento y que están abiertos a hablar con la empresa para buscar soluciones “entre non facer e suspender o funcionamiento do gaseoducto hai moitos puntos intermedios”, expuso Vieites

Según señaló, en unos días, cuando se cumple el plazo preceptivo de dos meses tras la sentencia, el colectivo va a presentar la reclamación de medidas.

Recuerda que en todo el proceso contra Gas Natural la empresa nunca quiso sentarse a hablar con ellos y subraya que tras la sentencia tampoco lo ha hecho. Añade que la firma intentó hacer ver que la sentencia responde a un problema de tramitación administrativa, pero el letrado del colectivo entiende la ilegaliza todo el gaseoducto yque por tanto no se puede autorizar algo ilegalizado.

El gaseoducto fue inaugurado en 2014 y abastece de enegía a la planta de producción de alúmina de Alcoa, en San Cibrao y a vecinos de las poblaciones costera desde Ribadeo a Viveiro, y tiene 65 kilómetros de longitud.