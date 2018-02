Cadena Dial Mallorca 2.0 con Sergio Dalma

Iniciamos una semana "Dalmástica" con el gran Sergio Dalma, que se dio cita no una, sino hasta 3 veces en la misma semana, con su aplísima parroquia de fans. Nada más aterrizar en nuestra isla, se acercó hasta El Corte Inglés de Avenidas para firmar ejemplares de su nuevo súperventas VIA DALMA III, el viernes y el sábado colgó el cartel de "no hay localidades" en sus dos conciertos en el Auditorium de Palma, pero eso como suele decirse, es otra historia… la de su firma, a un click.

