Acepta 6 meses de cárcel por irrumpir en una casa que tenía alquilada

Una mujer será condenada a seis meses de prisión después de admitir que entró sin permiso en una casa de su propiedad situada en Manacor que tenía alquilada cuando la inquilina se encontraba en su interior. La fiscalía y la defensa de la acusada han alcanzado un acuerdo de conformidad, por lo que el juicio por jurado popular ha quedado visto para sentencia.

El abogado de la acusada ha solicitado la suspensión de la pena de seis meses alegando que su clienta no tiene antecedentes penales y no se sigue ningún otro procedimiento contra ella. Ni la fiscalía ni la acusación particular se han opuesto a la solicitud.

La acusada ha admitido que en julio de 2016 acudió a un piso de su propiedad que tenía arrendado a otra persona. Tocó el timbre y pidió entrar, aunque la inquilina le pidió que esperase un momento puesto que estaba en la ducha y quería vestirse. La arrendadora hizo caso omiso de la petición y como tenía las llaves del domicilio decidió entrar.

La arrendataria salió del baño y al descubrir que la casera había entrado sin su permiso y que se acercaba a ella de malas maneras recriminándole que su marido no le pagaba el alquiler, le pidió que abandonara la casa. Ante la negativa de la casera, la inquilina decidió llamar a la policía.