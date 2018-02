"Mos Movem" mantiene la convocatoria de protesta del 18 de febrero

Desde la Plataforma Mos Movem contraria a la exigencia del catalán para entrar en la sanidad pública mantienen la manifestación convocada para el próximo domingo dia 18. Piden que el catalán sea un mérito y no un requisito. Confían en que la presidenta Armengol dé marcha atrás y no saque adelante el decreto tal y como se planteó en un principio.

La impulsora de este movimiento, Úrsula Mascaró, explica en la SER que la única solución que ven factible es “no aplicar el decreto”. Considera que el catalán debe ser un mérito y hacer excepciones: “rebajar el nivel de conocimiento no arregla nada”.

Mascaró asegura que mantienen la manifestación del día 18 “porque no hay un compromiso por escrito de que el decreto no se vaya a aplicar”. Asegura que hasta que eso no llegue, van a mantener las protestas.

La manifestación está convocada para el domingo día 18 a las 11 y media de la mañana en la Plaza de España de Palma y recorrerá las calles de ciutat hasta el Consolat de la Mar. Tanto Ciudadanos como PP han mostrado su intención de asistir a la manifestación.