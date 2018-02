Cort no ha empezado aún a elaborar la zonificación "por falta de medios"

El Ayuntamiento de Palma no ha empezado aún a elaborar la zonificación de la ciudad para regular el alquiler turístico "por falta de medios". El día 31 de julio acaba el plazo para tener esa propuesta lista y, de momento, están listos los trabajos previos. Cort busca técnicos ayuden a los funcionarios y para ello ha hecho pública esta oferta. Se trata de un contrato menor por valor de 20.000 euros con el objetivo de encontrar un equipo redactor externo que delimite las zonas aptas para la comercialización pisos turísticos. En la oferta, el Ayuntamiento reconoce literalmente que "no dispone del personal ni los medios especializados necesarios para cumplir con las tareas de delimitación" y que por eso buscan un equipo que lo haga. El regidor de Urbanismo, José Hila, justifica la oferta porque los técnicos municipales no dan abasto. El concejal admite en Hoy Por Hoy Mallorca que la zonificación todavía no está elaborada en un mapa y considera que lo razonable sería prohibir el alquiler turístico en los pisos del centro de la ciudad. Aún así, dice, serán los técnicos los que tengan la última palabra.

A medio año para que termine el plazo que tiene Palma para aprobar la zonificación, Cort no ha comenzado a elaborar el documento definitivo. De hecho, en la propia oferta también reconocen que "si no se aprueba, sólo se podrán presentar declaraciones responsables de viviendas aisladas". Es decir, en casas unifamiliares o pareadas que ya dispongan de licencia.

Según el documento publicado este mismo lunes, el equipo de técnicos externos deberá realizar también determinadas tareas, tales como delimitar las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas y redactar la propuesta de modificación del Plan General (PGOU) para la regulación aplicable al uso turístico. Estos trabajos deberán ir acompañados de mapas e informes gráficos que los justifiquen. Además, el equipo redactor deberá comprometerse a aportar personal profesional con experiencia y formación suficiente para elaborar estos trabajos.