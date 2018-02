El Atlético Baleares será lo que Messow quiera que sea

Recuerdo a Michael Laudrup cuando era entrenador del Real Mallorca cuando soltó esta frase sobre el máximo accionista Llorenç Serra Ferrer y que ya usó el pobler cuando se fue del Betis en alusión al que fuese su presidente, Manuel Ruíz de Lopera. El Atlético Baleares se está hundiendo a medida que pasan las jornadas en la zona baja de la clasificación. Opciones de salir del pozo las tiene, porque queda mucha liga, pero es una obviedad que no se ha acertado con el director de orquesta.

Mandiola será el tercer entrenador que coja el equipo. Parece que hay un cambio en el perfil de entrenador.

Hasta ahora parecía que la experiencia en la categoría no se tenía en cuenta y se valoraron otros aspectos que al fin y al cabo les ha llevado por estos derroteros.

Y apunto más arriba de entrenadores o jugadores. La dirección deportiva del club tiene total apoyo de su presidente Ingo Volckmann, pero Patrick Messow lleva acumulando errores, uno tras otro. Unos mayúsculos y otros no tanto, pero un club donde cambia tres veces de entrenador, se hunde en la clasificación, tiene jugadores en su plantilla pidiendo públicamente salir del equipo, peleas con otros entrenadores, como Pep Barceló del Alcudia o no querer atender a medios como el nuestro, no creo que sea síntoma de que las cosas van bien.

Al final este Baleares será lo que Patrick Messow quiere que sea. Veremos si con Mandiola acierta, por una vez, por el bien del conjunto blanquiazul, que tiene 75 años.