Elogio a los trabajadores sociales

Mientras escribía la noticia de la niña de 11 años que ha dado a luz en Murcia pasé por varios estados de ánimo.

Mitad de pena y mitad de rabia, sobre todo. Una sensación de negrura del alma muy severa. Como si un gran peso hubiera caído sobre mi. Sobre todos los que fueran a escuchar la noticia. Es de esas historias que te tuerce el estómago durante días.

Se pueden imaginar que la cautela, y la protección de la intimidad, a la hora de contar este tipo de sucesos nos obliga moralmente a no entrar en detalles de la historia y por eso no lo he hecho. Imagínense ese contexto: todas las posibilidades que se les ocurran son tristes, angustiosas. Hablan de vidas rotas, de personas que ni han tenido ni tendrán ya una vida normal.

Quedan muchos flecos que investigar de este caso. Lo que ocurre al otro lado de las puertas de una casa yo no voy a juzgarlo. Sin embargo, como sociedad hemos de reflexionar cuando pasa algo así. Sobre todo en dos direcciones: La primera: ¿Cuántos infiernos como este se vivirán sin que se sepa? La segunda: ¿Tienen nuestros esforzados trabajadores sociales públicos los medios suficientes a su alcance para poner a estas familias de nuevo en el camino? Sobre esto último diré que conozco grandes profesionales en Ayuntamientos: Personas que se dejan la piel por los demás.

Su trabajo silencioso en los Ayuntamientos salva vidas y dignifica la de cientos de familias. Ojalá su trabajo fuera más reconocido. Igual que decimos que un bombero es un héroe cuando salva a alguien de un incendio, hoy yo rompo una lanza por los trabajadores sociales. Bravo.