Murcia, a la cola en cultura.

La noticia, aunque no ocupó la portada de los periódicos y pasó un tanto inadvertida, ha sido muy comentada en estos últimos días: la Región de Murcia está a la cola de la Cultura a la luz de los eventos desarrollados durante 2017. Así, como suena.

Sólo nos cabe el dudoso honor de estar por encima de la comunidad extremeña, de Ceuta y de Melilla. Vamos, como para tirar cohetes y sacar, mañana mismo, el Bando de la Huerta a la calle para celebrarlo.

Con respecto al año 2016 hemos bajado nada menos que cuatro puestos, y de seguir así terminaremos por estar por detrás, incluso, de las islas Chafarinas. ¡Menuda vergüenza!... pa quien la tenga, que diría mi madre.

El criterio ha sido emitido por el llamado Observatorio de la Cultura, dependiente de la Fundación Contemporánea. Un total de 362 profesionales vinculados a la gestión de la cultura y al mundo de la creación son quienes componen este colectivo que, por lo que se ve, está en perfectas condiciones de emitir su veredicto, aunque nos duela.

Pero a quienes no parece dolerle en absoluto es a los responsables de esa materia en nuestra Comunidad, es decir, al Consejero de Cultura, que sigue pensando en clave gastronómica: es decir, que un libro es lo mismo que una morcilla, y, por supuesto, a una de las responsables de que estemos hechos unos zorros: la consejera Noelia Arroyo que muy en su estilo bombero-torero ha pedido entrevistarse de inmediato con los responsables del Observatorio de la Cultura para echarles un buen puro, muy en su papel. Matar al mensajero, que se dice en tales casos.

Ni siquiera el tan cacareado por las autoridades Año Jubilar de Caravaca se ha salvado de la quema. Aunque nos gastamos unos buenos dineros en el evento y le dimos publicidad a base de bien, algo ha debido fallar y alguien será el responsable de que figure en el puesto 60 en cuanto a valoración de los aludidos expertos. Un desastre.

Pero ya sabemos que el lema de los responsables de la cultura en nuestra comunidad es “jodella y no enmedalla”, de manera que no espere nadie que tales personas sientan vergüenza alguna. La cultura, al menos en esta región –y a las pruebas me remito-, es el patito feo al que todos miran con desprecio. Ellos se lo pierden.

Pepe Belmonte