O sábado día 3 de febreiro, tivo lugar a segunda xornada da liga galega de clubs 2018, en todas as súas categorías, desde División de Honra ata a terceira categoría.A liga 2018 prolongarase ata o vindeiro mes de Maio, nunha competición na que toman parte máis de 200 equipos e para a que se dan cita en cada xornada algo máis de mil xadrecistas federados.

Nesta segunda xornada, e dentro da División de Honra, o subcampión da pasada liga 2017, viaxaba ata terras do Barbanza para enfrentarse ao recén ascendido conxunto do Xadrez Rianxo, Xadrez Ourense A cumplía coa súa condición de favorito para este match e superaba aos locais por 1.5 a 4.5 con victorias como o do xoven Adrián Gómez ante o forte M.F. Coruñes, Carlos Novais e Elías González, mentras que José Saavedra sumaba táboas.

Con este resultado Xadrez Ourense A, segue a pelexar polo primer posto da División de Honra e sitúase a tan só medio punto do líder, o Xadrez Galego, Pontevedres.

Pola sua parte o Liceo de Ourense recibía ao Círculo Chantadino, os lucenses superaron aos liceistas por un apretado 2.5 a 3.5, malia a derrota, os 2.5 puntos logarados poden resultar importantes de cara á loita por consolidarse na categoría e accedere a zona tranquila da táboa. Os liceistas sumaban as victorias de Marcos Lorenzo, Armando de Sousa e as táboas de Carlos Negreira.