Garagarza: "Trabajaremos al máximo las renovaciones de Inui y Dani García"

Fran Garagarza, director deportivo del Eibar, ha comparecido esta mañana para hacer balance del recién cerrado mercado de invierno, en el que el equipo armero ha hecho tres fichajes, Orellana, Pape Diop y Jovanovic. También ha mirado a futuro, repasando los deberes que tiene por delante el Eibar de cara a la próxima temporada.

-Cómo queda la plantilla. "La plantilla queda con 24 jugadores, entre ellos tres porteros. Con una media de edad de 29 años. Con tres Fichajes en este mercado de invierno han sido tres, y se han ido tres jugadores, más el cambio de Nano Mesa del Levante al Sporting".

-Opciones de compra. "Estaríamos hablando de que Diop y Orellana tenemos opción de seguir con ellos en caso de permanencia. Con Jovanovic hemos logrado opción de compra porque no tener no es bueno para el Eibar. Era importante para nosotros. Estamos contentos con el eqsquema que hemos logrado. Y las salidas, Gálvez está en las Palmas con opción de compra, igual que rivera en el Barça b también tiene opción. Quien no tiene opción es Bebé en el Rayo. Y a día de hoy se puede decir que la configuración de la plantilla está en esa línea".

-Cesiones. "Tenemos un número importante de chicos cedidos, elguzebal y Pere milla en Soria, Hervias en Valladolid y Calavera en Oviedo".

-Sin sobresaltos. "Hemos recibido palos de otros mercados de invierno en los que no hemos estado bien, empezando por mi, pero esta vez creo que hemos estado bien, con toda la gente de administración".

-Renovación de Mendilibar. "Estamos muy coordinados. Y por ejemplo todos los movimientos los hacemos juntos y en ese momento no es un problema. Estamos hablando y respetaremos los tiempos que hagan falta, y veremos los puntos del equipo y como vamos. Pero no hay problema. Estamos tranquilos porque la confianza y la relación es Tan buena que trabajamos en común en todo. Nos debemos quedar con el momento y el rendimiento que está sacando a la plantilla".

-Renovaciones jugadores. "7 jugadores terminan contrato. Tenemos que dar pasos para renovar a los jugadores que terminan contrato. Y veremos qué pasos damos y cómo los damos. Pero también hay muchos jugadores con contrato, y son importantes. Fran Rico volverá a Granada porque termina su cesión".

-Buen balance de los fichajes de invierno. "No me suele gustar hacer balances a corto plazo. Sino a final de curso. Los tres refuerzos están teniendo minutos y siendo importantes, al menos dos de ellos. Porque en esas zonas hay jugadores que pueden jugador y están ofreciendo Competencia. Si creo que este mercado nos hemos movido rápido y bien. La comisión deportiva ya trabajaba dos meses antes para ver cómo mejorar la plantilla. Y con el mister teníamos claro por donde ir y cómo enfocar. Y no ha habido ninguna alarma de no llegar por el transfer. La nota que tiene el club hoy es buena en este mercado".

-Tranquilidad con el mal inicio. “Estábamos ocupados, más que preocupados. Intentando molestar poco y estar cerca para ayudar, y transmitir calma. No creo que el juego fuera como para sumar tan pocos puntos. Y a raíz del Betis todo ha pasado y parece que ahora somos los mejores del mundo. Pero ni éramos tan malos antes ni tan buenos ahora".

-Fidelizados. “Es un reto que tenemos que trabajar. Uno de los crecimientos del club pasa por ahí. Tendremos que fichar jugadores consagrados pero tendremos que adelantarnos para trabajar mucho con ellos y estar muy atentos a ver cómo están en su club. El vivero nuestro tiene que ser ese".

-Inui y Dani García. "Las reglas de juego ya las sabemos. El compromiso de los chicos que es tan Grande que nos tenemos que quedar con eso, que hay una tranquilidad con eso, que el club está trabajando al máximo por estos casos y lo que tenga que ser a final de temporada ya veremos. Nos tenemos que quedar con eso. Trabajaremos al máximo".

-Sólo piensa hablar de la salvación. “Tiene sentido de que debemos seguir sumando el máximo número de puntos posible porque con 32 no te vas a salvar. Porque la racha mala puede venir, igual que ha llegado una buena. Pero me quedo con el trabajo de la plantilla con un entrenador valiente que da valor a todos los jugadores. Hay un nivel alto hemos crecido y tenemos confianza en lograr el objetivo. Y una vez que logremos el objetivo de salvarnos que es la leche y un valor incalculable, y luego ya veremos".

-Pedro León. "Lo que trabaja pedro y lo que pone de si mismo es increíble. No he visto un chico así en los años que llevo en el Eibar para querer recuperarse, vamos a ver hasta que punto puede estar porque para nosotros es un jugador de un nivel muy alto. Porque el que más sufre es él".

-El capitán. "De Dani García Máxima confianza y respeto al capitán del Eibar que está dando un nivel de compromiso y juego increíble. Lo que vaya a ser luego, no sabemos. Es verdad que trabajamos al máximo de nuestras posibilidades y veremos hasta donde nos llega".

-Inui. "Hemos tenido dos reuniones con su agente y veremos hasta donde llegamos pero no es fácil porque tiene mercado".