De la Bella: "Hemos solventado una semana dura"

Alberto De la Bella vuelve a sonreir. Como toda la Real. Pasada la tempestad de la marcha de Iñigo Martínez al Athletic de Bilbao, el club donostiarra pasa página y apela a la unión lograda por todo lo ocurrido en las últimas horas para intentar asaltar el Santiago Bernabéu este sábado.

SIGUEN LOS PROBLEMAS DE JANUZAJ Siguen los problemas con las lesiones de Adnan Januzaj, que no termina de recuperarse de sus problemas. Esta vez han sido unas molestias en la zona inguinal las que no le han permitido terminar el primer entrenamiento de la semana. El belga, con cara de pocos amigos, ha tenido que retirarse al interior de Zubieta para ser tratado por los fisios del club. Al tratarse de unas molestias que no han remitido del todo desde hace unas semanas, porque ya tuvo que parar hace poco por lo mismo, los médicos del club le van a practicar una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión. De momento, es duda para jugar en el Santiago Bernabeu contra el Madrid. Al menos, Eusebio respira tranquilo, porque Juanmi y Xabi Prieto, que terminaron tocados el partido del viernes, han entrenado con normalidad.

-Volver a ganar. "Echaba de menos esa alegría por ganar un partido, que se vieran risas y buen humor aquí en Zubieta. La semana fue muy dura, con la goleada contundente recibida en Villarreal y la salida de Iñigo, Martinez el equipo vivió un momento difícil. Pero me encantó la manera de afrontar el partido ante el Depor, con mucha responsabilidad y concentración. Me gustó mucho la unión. Hemos solventado una semana dura para todos, y con esa unión vamos ahora al Bernabéu”.

-Difícil salida a Madrid. "Vamos con mucha ilusión. Es un campo en el que no hemos ganado desde hace mucho tiempo y ojalá podamos ganar. Podemos ganar allí, estamos preparados y capacitados. El equipo va a poder proponer su fútbol porque ellos te dejan tener el balón y vamos a tener que ser muy efectivos en sus dos áreas”.

-No se fía del Madrid. "Echando la vista atrás seguramente hemos tenido años en los que estábamos bien y hemos ido a ese campo y nos han ganado fácil. No están en su mejor momento, pero el resultado no va a depender de cómo están ellos, dependerá de lo que nosotros podamos hacer durante los 90 minutos”.

-Estrellas del Madrid. "Ya les vemos cada fin de semana y ya les conocemos. Hay que estar concentradísimo y saber leer sus movimientos para anticipar. No me preocupa ninguno en especial. Me preocupa que salgamos al Bernabéu siendo capaces de dominar y creyendo en la victoria".

-Salida de Iñigo Martínez. "Respeto su decisión porque no puedes saber lo que pasa por la cabeza de cada uno, en qué momento se sentía, qué le pedía el cuerpo... Cada persona es libre de tomar sus decisiones. Pero era un jugador muy importante, que ha dado mucho a la Real, pero creo que el club tiene también otros jugadores en la cantera que está dando un rendimiento muy bueno

-Llegada de Héctor Moreno. "Es un fichaje muy bueno para nosotros. Es muy profesional, lleva muchos años en equipos muy buenos y ha trabajado con presión, en clubs grandes. Puede aportar muchas cosas. Es un chico que ya está en la treintena y puede aportar experiencia en esa línea. El club se ha movido bien, ha traído a un central con unas características parecidas a Iñigo”.

-Seguir en el once. "He superado una lesión que me ha dado un poco de guerra en la rodilla. El otro día me tocó jugar. Ahora quiero aprovechar el momento, mantenerme en el once, coger ese ritmo de competición que te da jugar tres, cuatro partido seguidos. Tenemos un mes muy bonito por delante con la disputa de la Europa League y va a haber minutos para todos. Me encuentro bien, me encuentro con ganas de seguir en ese puesto y voy a hacer todo para conseguirlo”.