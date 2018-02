Aperribay intentará aguantar a Eusebio hasta el final de liga

Jokin Aperribay intentará aguantar a Eusebio Sacristán hasta que termine la presente temporada. Realmente, al presidente de la Real Sociedad le gustaría que el técnico de La Seca cumpliera todo su contrato, completando así una proyecto a medio-largo plazo que acordaron y cerraron con su renovación el pasado año. Pero las dudas que han generado los últimos resultados le ha llevado a plantearse un análisis de situación cuando termine esta campaña, y ver todas las opciones que se le presenten en ese momento. Pero la intención firme del presidente realista es que finalice esta campaña, intentar no destituirle.

Esta declaración de intención puede sorprender viendo todo el terremoto de la semana pasada con la situación de Eusebio, que había recibido un ultimátum contra el Deportivo tras la sonora derrota en Villarreal. Es verdad que el vallisoletano estaba contra las cuerdas y que una derrota el pasado viernes le habría dejado casi con un pie fuera del club donostiarra. Pero realmente, la intención de Aperribay no era destituir a Eusebio. El presidente realista era el más reacio a tomar esa decisión drástica, y así se lo hizo saber a sus consejeros en la reunión del Consejo del pasado jueves, una idea secundada por la mayoría, aunque algunos sí que abogaban por cambiar el rumbo si no se reaccionaba la pasada jornada. Aperribay confía en Eusebio, y cree que cumplir con los objetivos de la temporada pasa por la estabilidad en el banquillo de un entrenador con el que hay total sintonía y que tiene el apoyo de todo el vestuario.

Eso sí, todo esto no quiere decir que no se ordenara a Loren que estuviera preparado por si había que tomar una decisión drástica. De hecho, el director deportivo contactó con diferentes agentes para que le propusieran nombres para conocer qué ofrecía el mercado de entrenadores. De hecho, llegaron a realizar un criba y seleccionar 4 posibilidades que se activarían cuando el presidente lo requiriese. Pero el presidente, y todos los responsables de la dirección deportiva, respiraron aliviados cuando se ganó al Deportivo, porque no había que activar ningún plan B. De hecho, según se acercaba la hora del partido ya reculaban sobre su postura con Eusebio. Lo que aprincipios de semana era un un ultimátum, entonces ya no estaba tan claro que pudiera ser destituído si se perdía.

Aperribay quiere aguantar a Eusebio hasta el final de liga. Aguantarle contra viento y marea, consciente de que puede llegar un nuevo bache. Y luego es cierto que en verano tienen la intención de analizar el proyecto y tomar decisiones. Y si deciden que la etapa de Eusebio ha terminado, aunque le quede otro año más, tomarán la decisión de terminar ahí su vínculo. Y el técnico de La Seca también participará de ese análisis, porque no quiere agarrarse a ningún cargo si no hay consenso. En el club entonces activiarían el plan para sustitírle. Y en ese caso, hay una lista de entrenadores que gustan en el club y que en verano podrían estar disponibles. Se trata de Asier Garitano del Leganés y José Luís Mendilibar, del Eibar, que todavía no han renovado su contrato. Y también Eduardo 'Toto' Berizzo, actualmente sin equipo tras ser destituido en el Sevilla. Incluso, no pierden de vista a Javi Gracia en el Watford, no vaya a quedar libre para la próxima temporada. Esas son las intenciones del club realista, con la idea claro de llegar hasta el final con el proyecto de Eusebio, que valora mucho toda esta confianza que está viendo del club donostiarra.