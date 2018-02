'¿Por qué no sabemos cuál es la realidad del acoso escolar en Cantabria?'

La Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria ha remitido un escrito a todos los diputados del parlamento autonómico paraque "tomen conciencia" de un problema que afecta, directa o indirectamente, a todos, "sin distinción de estrato social o económico". El colectivo, que nació en 2017 para ayudar a las familias de niños que sufren acoso en el entorno escolar, reclama a los políticos de la región "una iniciativa legislativa avanzada y pionera" en esta materia.

En su escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la asociación traslada a los diputados los casos reales de acoso que "conocemos" y la problemática real que genera en las familias afectadas.

Al mismo tiempo, continúa, "constatamos cómo la administración pública carece de medios, de formación, de recursos técnicos y humanos" necesarios para afrontar estos casos, "más allá de la buena voluntad de algunas de las personas que trabajan para las entidades públicas".

Esta asociación expresa su inquietud y preocupación por "la actuación de la administración pública en materia de acoso escolar" por una serie de deficiencias y anomalías detectadas en la aplicación de los mecanismos necesarios para prevenir el bullying.

Entre ellas destaca la falta de información sobre el número de casos de acoso en los centros educativos de la comunidad. "No hay datos que permitan a la sociedad conocer la realidad del acoso y su evolución", asegura la Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria, que se pregunta "por qué no sabemos cuál es la realidad del acoso es en Cantabria y por qué los datos oficiales están tan lejos de la situación en las aulas".

Explicar que "las actuaciones proactivas -destinadas a evitar el acoso- deberían primar sobre las actuaciones reactivas -destinadas a solucionar el acoso-. Sin embargo, se pregunta la asociación por qué "se invierte mucho más en intervención que en prevención".

Otro de los puntos del escrito remitido a los diputados de la cámara autonómica argumenta que "el acoso escolar no forma parte del currículo universitario y no hay un reciclaje en conocimientos del profesorado en activo", es decir, no hay formación para los docentes en activo ni para los futuros maestros.

Finalmente, la asociación pregunta por los motivos por los que "los protocolos son aplicados por los mismos colegios e instituciones que previamente no han dado respuesta a las quejas de las familias, ante un posible caso de acoso, y no por un organismo externo e independiente. Subraya la organización que "nadie debe ser juez y parte en ningún proceso".

En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con Lourdes Verdeja, presidenta de la asociación. Aquí puedes escuchar la entrevista íntegra.