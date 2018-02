La US pide poder gastar 40 millones de remanente

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha solicitado de la administración la posibilidad de poder invertir un remanente no afectado de unos 40 millones de euros de un sobrante económico no gastado por la institución por imposibilidad normativa, gran parte del cual se encuadra en el marco de las transferencias realizadas por la Junta de Andalucía.

Castro justifica su razonamiento en que se trata de "dinero ahorrado con esfuerzos por la Universidad de Sevilla". Castro lamenta la parálisis del proceso para la implantación del nuevo modelo de financiación y se manifiesta "a la espera" de un programa plurianual "que dé suficiencia" y con un plan "atractivo" de incentivos. El Consejo Andaluz de Universidades lo reclamará mañana, y pedirá un pacto en el Parlamento por la Educación Superior.

Miguel Ángel Castro ha hecho hoy balance de sus dos primeros años de gobierno y ha asegurado que se volvería a presentar si tuviera la oportunidad de retrotraerse de nuevo a ese momento.

La universidad ha aumentado el número de becas y ha visto como un "importante" porcentaje se ha visto beneficiado de la bonificación de matrículas de la Junta, con unos diez millones que la administración autonómica ha transferido en tiempo y forma.

El respaldo obtenido por la Hispalense en segmentos económicos y sociales de importancia, el haber superado la renovación de acreditación en un 91 por ciento del total de la oferta del catálogo de títulos o el aumento de la actividad relativa a las titulaciones internacionales suponen asimismo un cuadro definitorio de la US como primera universidad andaluza más demandada para el estudio de títulos, con más de 18.000 solicitudes en primera opción y la nota de corte más alta en la mayoría de carreras.

Más presencia que hace una década

Castro, a este respecto, ha expuesto que, a pesar de una constatable y progresiva reducción de alumnado, la misma está "muy por debajo" de la media del sistema público y "muchísimo más por debajo" del privado. Así, habiendo descendido en un 10 por ciento la población universitaria en la última década, en un 6,6 por ciento en la pública y en un 12 por ciento en la privada, en la Universidad de Sevilla el índice se situaría en un 4,6 por ciento, dándose el caso de que porcentualmente la US tiene más presencia ahora que al inicio de la década.

El rector ha justificado dicha reducción del estudiantado en razones demográficas y de afección al tamaño de la oferta global por los cambios en la duración de la misma. Asimismo, ha rechazado la posibilidad de comparación con los datos de la Universidad Loyola Andalucía (privada), cuyo crecimiento es natural al partir de cero desde su reciente creación. Con todo, ha recordado que de cada tres euros que capta el sistema andaluz del Plan Nacional uno va destinado a la US y ha afirmado no estar de acuerdo con que la institución "ha perdido atracción".

"Saltar el peldaño" en los rankings

En lo tocante a la representación de la Hispalense en los principales rankings internacionales, como Shangai o QS, Castro manifiesta que los resultados han sido positivos en tanto que mejoran las cifras anteriores, aunque no se han cambiado las horquillas. "Tenemos que saltar de peldaño", ha resumido, aseverando que trabajará para que la presencia de la US en estas clasificaciones sea la mejor, "lo midan como lo midan".

Para ello, ya se ha iniciado la captación de "savia nueva" mediante las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, o de asociados que son profesionales altamente citados -uno de los principales criterios de medición en Shanga- y que pueden así vincularse ya a la Universidad de Sevilla.

En investigación y transferencia, la US sigue mostrando un "músculo fuerte", siendo la tercera universidad española en número de patentes -sólo por detrás de las Politécnicas de Madrid y Cataluña- y la primera en producción de patentes internacionales. La alianza con el CERN, la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la duplicación en los últimos años del número de cátedras de empresa son algunos de los logros de este ecuador del mandato.

En cultura, la US sigue trabajando en la catalogación del patrimonio de cara al anunciado proyecto museístico de la institución. La restauración de la Iglesia de la Anunciación, propiedad de la sede académica, es otro de los asuntos en el candelero.

En cuanto a los colectivos, con las 447 plazas de personal docente e investigador (PDI) de 2017, y con las previsiones de 2018, todos los acreditados a catedrático tendrían opción este mismo año de optar a plaza, con lo cual se eliminaría la lista de espera. Con esta misma velocidad, los acreditados a titular podrían hacer lo propio con el presente mandato rectoral como horizonte.

Castro, en este sentido, también ha mencionado los acuerdos en la sectorial andaluza de PDI que permitirán que ningún profesor tenga una carga docente por encima de 24 créditos, el reconocimiento de quinquenios y sexenios para el personal laboral o la inclusión del complemento autonómico en las nuevas ofertas.

Rechazo a la promoción por adaptación

Respecto a figuras laborales problemáticas, el rector de la US ha expresado su rechazo a la fórmula de la normalización por adaptación de contratados doctores interinos --unos 80, de los cuales más de 30 ya han solicitado participar en el procedimiento a contratado doctor: Castro espera dar solución a esta situación en el presente ejercicio-- por dar valor al proceso de promoción y por evitar la imagen de "endogamia", apostando en su lugar por dar garantías en el proceso para la normalidad en la salida de las plazas.

También se pretende normalizar este año los casos de 'falsos asociados' --personal contratado bajo esta figura contractual y sujeto a las precariedades de la misma a pesar de no encuadrarse en la concepción con la que fue creada-- y personal sustituto interino (PSI). "Ya no se dan este tipo de contrataciones, aunque aún quedan los que entraron así", recuerda.

La aprobación de la actualización del protocolo antiacoso --con "leves" variaciones, adelanta el rector-- en el primer Consejo de Gobierno que se convoque o, en materia de infraestructuras, la inauguración la próxima semana del nuevo Citius 'Manuel Losada Villasante' o el cumplimiento de los plazos para el nuevo Cateps de la Cartuja, asegurando que la negociación del enclave para el nuevo aulario no influirá en un retraso del proyecto, son otros de los puntos mencionados por el rector en su balance.