La llei és per a tots

Home... és lleig. I no és massa honorable... I sent precisament l'honor la divisa de la Benemèrita caldria resoldre el problema ja... Fa dos anys haurien d'haver-se llevat símbols del franquisme segons la llei de memòria històrica. És un contrasentit, i li done la raó a la regidora Glòria Tello, que qui fa complir la llei no la complisca. Segurament, vull pensar, tindran una bona raó que ha motivat eixe incompliment.