Rubén Blanco: “La jugada que se inventa Aspas es un escándalo”

El Celta circula el balón de izquierda a derecha buscando un hueco por el que poderle hacer daño al Alavés. Iago Aspas se mueve a las espalda del doble pivote buscando el balón con hambre de hacer daño. Era el minuto 90. El cambio de orientación en línea de tres cuartos de ataque se le queda corto a Jozabed. Pedraza recupera pero se tira el balón largo y toca lo justo Wass. Aspas está de espaldas le viene el balón de cara y Dani Torres le viene a cerrar rápidamente. Nada más entrar en contacto con el balón gira el cuerpo buscando frontal del área, deja atrás a Manu García y, cuando le intenta cerrar el paso Dani Torres le tira un caño en una combinación de pierna izquierda-derecha descomunal. Ahora le quedaba lo más difícil que era intentar irse de Rodrigo Ely que le cerraba el paso frontalmente y Alexis Ruano que se lo cerraba por banda. Nada más salir del primer caño, se le ocurre tirarle uno a Ely y esquivarle por su perfil zurdo para evitar la falta. Había necesitado control de espaldas orientado, arranque en carrera conducción, dos caños para llegar a la frontal. Al meterse dentro del área inventa un banana-shot espectacular y ejectuado rápidamente para batir a Pacheco que nada pudo hacer.

Antes nos había dejado también un acrobático remate de tacón en el primer palo digno de Neymar o de Ronaldinho. Un recurso para rematar con un perfil natural un centro desde la izquierda que le viene al primer palo con el marcador marcándole muy cerca. Una mano salvadora de Pacheco evitó el gol. Iago reconoció la inmensa parada y se fue a felicitar al portero pacense que, a su vez, también le reconoció al de Moaña la capacidad inventiva que acababa de tener.

Son dos ejemplos de lo que Iago Aspas es capaz de hacer en un terreno de juego y que no se está valorando en su justa medida. Ya no es que sea el Pichichi Nacional; que sea el único jugador de la Liga que no desafina en la persecución goleadora de Suárez y Messi; ya no es que sea el máximo goleador español de 2017 y de lo que llevamos de 2018; tampoco ponderamos a la hora de hablar de él y que, desde la jornada 8, lleva 15 goles en Liga por 14 de Suárez, 9 de Messi u 8 de Cristiano. Pero es que además está entre los primeros de la Ligaen la lista de los killers que más regatea, que más asiste a sus compañeros y que más ocasiones genera. Los números le avalan y, jugadas como las que trazó en Mendizorroza, también. Decía el Pitu Abelardo que, hoy por hoy, Aspas era el mejor jugador español en transición con mucha diferencia. Y lo pudo comprobar en su propio campo. Dos remates increíbles que le pudieron costar muy caro.

Otra cosa es que se siga debatiendo más su presencia en el Mundial a si tendría que ser titular en la Selección por méritos propios. Ahí es donde puede pesar más el club en el que esté. Aquel Luis Aragonés diciéndole a un imberbe y rookie Borja Oubiña recién aterrizado: “usted me encanta y quiero que juegue, así que vaya cambiando de equipo si no me quiere complicar la vida”.

Los compañeros de Iago Aspas se rinden a la evidencia y disfrutan en el campo de las perlas que se saca de la chistera el de Moaña. Jugadas impresionantes como el gol de falta al Dépor, la barbaridad de regate a Umtiti en el Camp Nou o el gol de Mendizorroza. Rubén Blanco y Sergi Gómez reconocían en los micrófonos de Radio Vigo al término del partido de Vitoria que “había que disfrutar de cosas como las que ofrecía Iago en el campo”. Rubén Blanco, como portero, me reconocía que la jugada que se había marcado era de un auténtico crack y que había sido escandalosa. Como reconocía Sergi Gómez, hay que disfrutarlo y ojalá sea en el Celta muchos años.