Las mujeres tienen más accidentes de camino al trabajo

En 2017 aumentaron un 5 por ciento los accidentes laborales en Aragón, que sumados a las enfermedades profesionales y los producidos de camino al trabajo superaron los 17.000 casos. Todas las estadísticas aumentan a excepción de las enfermedades, que bajan un 10 por ciento.

Hay 706 casos más de accidentes el año pasado con respecto a 2016, con más siniestralidad para quienes llevan 3 meses o menos con su empleo y los extranjeros, por provincias por cierto solo baja en Teruel. La suma de todos los percances costó unos 589 millones de euros, es decir, el 1,7 por ciento del PIB.

Comisiones Obreras inciden en los accidentes in itinere porque son los casos que más se incrementan porcentualmente en los últimos años. Piden que las empresas deberían incluirlos dentro de las evaluaciones de riesgos, un perfil de accidente protagonizado por las mujeres. Entre las causas, "probablemente que llevan a los niños al colegio, hacen las tareas domésticas antes de ir a trabajar" y tienen "más estrés y prisas", señala Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras Aragón.

El aumento de los accidentes se cifró en un 5 por ciento, mientras que los casos que acabaron en muerte pasaron de 26 a 29. De ellas, "8 personas han fallecido por las condiciones de trabajo, 7 en accidentes de tráfico, 11 por patologías no traumáticas, e incluso infartos y 3 en accidentes de tráfico in itinere", señala Clarimón.

Razones de este aumento

En Comisiones Obreras lo tienen claro: convergen la falta de medios para cumplir la normativa y la falta de voluntad por parte de las empresas y en muchas de ellas "no se ponen en marcha las medidas preventivas" y no asumen la "cultura de la prevención", según Clarimón. "Tengamos en cuenta que la mayor parte del tejido empresarial no hay representación sindical ni delegados de prevención ni salud que estén diciendo cuáles son los fallos".

Inciden en algunas medidas que se unen a una de las propuestas en las que ya trabaja el gobierno regional, la red de médicos centinela. Comisiones Obreras recuerda que ya esta recogido este año en la Estrategia de Salud Laboral y "tienen que recibir formación, tener el sistema informático adecuado para cuando alguien llega con una enfermedad profesional o un accidente laboral lo envíe a las mutuas".