"La competencia es muy buena en el Almería"

Lucas tiene un 9 de postín. Pablo Caballero está feliz, muy feliz después de su gol el pasado sábado en el Francisco Artés Carrasco, donde su gol sirvió para empatar el partido. Luego, el ‘as’ Rubén Alcaraz remató el partido con otro gol de bandera, de falta directa. Caballero fue suplente en Lorca, pero cuando salió, con su gol de oro, le dejó claro al entrenador granadino que tiene sitio en el once del Almería.

Caballero lo ha pasado mal, muy mal con la lesión que sufrió porque no podía ayudar al equipo rojiblanco, pero ya está OK y dispuesto a comenzar su particular racha con el gol porque todo 9 vive del gol. No hay otro camino y el argentino Pablo Caballero lo sabe.

El ‘9’ del Almería de Lucas Alcaraz fue protagonista en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER después del partido ante el Lorca en el Seréis Carrasco y se le vio feliz porque marcó y el Almería ganó un partido clave para seguir haciendo cuentas para la salvación en Segunda.

“Estoy muy contento con el partido que hemos hecho y con el gol después de dos meses de inactividad en el Almería son poder ayudar a mis compañeros. La verdad es que lo pasé muy mal porque es muy feo para un jugador estar lesionado y no poder ayudar a los compañeros. Era importantísimo ganar en el campo del Lorca a un rival directo en la lucha por la permanencia y pienso que hemos dado un paso muy importante para nuestro objetivo”, explicó tras el partido.

“No sé si era un gol fácil de hacer, otras veces me equivoco y no entra el balón, pero entró que era lo que yo quería para empatar y comenzar la remontada del partido”, dijo sobre su gol en el Artés Carrasco de Lorca.

“Era un partido clave, de esos que tomas aire si logras la victoria y la verdad es que estamos muy contentos porque se consiguió una victoria que puede ser muy importante para el futuro”, recordó.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para los aficionados que fueron a Lorca porque había momentos que parecía que estábamos jugando en nuestro campo. Estamos muy contentos en el vestuario porque tenemos una afición buenísima y eso es de agradecer mucho. Gracias a todos por el apoyo en Lorca”, dijo Caballero.

“La competencia es muy buena y todos, Juan Muñoz, Hicham y Soleri, quieren jugar. Eso es bueno porque hay competencia y todos quieren ayudar”, dice sobre los delanteros que tiene Lucas Alcaraz en plantilla. “El gol que hice en Lorca va para toda mi familia y en especial para mi padre, claro que sí”, comentó el jugador emocionado.