Se nos van

Preparando textos para mis alumnos de Bachillerato de cara a las pruebas de selectividad nos tropezamos la semana pasada con uno en el que nos hablaban del tremendo éxodo rural que se está produciendo en China, y de cómo se está produciendo en aquél país un trasvase de población de las zonas rurales a las zonas urbanas que se cifra en 260 millones de personas, a razón de unos 30 millones por año. Una barbaridad. En esas estábamos, analizando el vocabulario y la terminología en inglés relacionada con los movimientos de población, impacto urbanístico y esas cosas de los temarios cuando una de mis alumnas llamó mi atención sobre un detalle. “Profesor”, me dijo, “si algo parecido pasa aquí, que estamos todos pensando en irnos a trabajar fuera”. Dieciséis años tiene la cría y qué claro lo tiene.

Ese comentario me dio que pensar porque es llamativo que nuestros más jóvenes se planteen la salida, abandonar sus raíces, para encontrar un futuro laboral. Cualificado, claro. Así que me dirigí a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística para comprobar qué datos arrojan las cifras oficiales. Si hablamos de la provincia de Jaén, desde julio de 2012, que marcó el máximo de la serie histórica, hasta julio de 2017, Jaén ha perdido 25.882 habitantes, casi 26.000 personas. Por tanto, los 638.621 jiennenses de julio de 2017 son menos de los que había incluso en el año 2002. A nivel local, en Andújar, pasa algo parecido. Andújar ha perdido 1.397 habitantes entre los años 2012 y 2017. Andújar también ha retrocedido por debajo de lo que tenía en el año 2001, puesto que los 37611 iliturgitanos de 2017 son menos que los 37903 de 2001.

Sin embargo, estas cifras brutas esconden algo más preocupante. Cuando se analiza en qué rango de edad se acumula esa pérdida de población, salta a la vista de forma flagrante que es en la franja de población menor de 45 años donde se acumula dicha pérdida. O dicho en otras palabras. En la población mayor de 45 años, Andújar y la provincia de Jaén no sólo no han perdido población, sino que ha aumentado ligeramente, gracias a la mejor esperanza de vida. Lo realmente preocupante es que se nos van los más jóvenes, las familias jóvenes con hijos a hacer lo que me decía mi alumna, que lo tiene ya muy claro, a buscar trabajo fuera. Y eso es alarmante. Si algo se muere en el alma cuando un amigo se va, imagínense cuando se nos va la savia joven de nuestra sociedad. Tenemos como sociedad un problema y, entre todos, tenemos que encontrar y construir de forma urgente un revulsivo que consiga cambiar ese chip de nuestra juventud para que les ilusione quedarse, para que puedan labrarse un futuro prometedor aquí, en su tierra, y para atraer savia nueva y dinámica a Jaén. Como tierra de olivos que somos, creo que no hace falta insistir en qué le pasa a un árbol al que le empieza a faltar la savia desde la raíz. A las sociedades les pasa igual. Así que, manos a la obra, y ya.

pablo quesada Pablo Quesada es profesor de instituto desde el año 2000, y actualmente ejerce como profesor de inglés en el I.E.S. Jándula de Andújar. Cuenta con experiencia internacional como profesor de francés en Estados Unidos. Licenciado en Filología Inglesa y Graduado en Derecho, compatibiliza su labor docente con el asesoramiento jurídico. Padre de familia preocupado por legar un mundo mejor a la siguiente generación, es un ciudadano comprometido, europeísta convencido y colaborador con diversas ONGs y colectivos.