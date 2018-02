El viejo reloj de Santa María (Arjona)

Existe en Arjona un viejo reloj, o mejor dicho, lo que queda de su vetusta maquinaria, escondido y olvidado en la subida al campanario de la iglesia de Santa María.

Entristece ver su soledad en un rincón oscuro y lleno de excrementos de palomo. Creo que no se merece ese destino cuando ha sido el testigo mudo de los últimos quinientos años de la historia y la vida de Arjona.

Nació en 1498, tan sólo seis años después de que Colón descubriera América. Permaneció en la llamada torre del reloj del antiguo alcázar urgavonense, viendo desde su atalaya como se iban desmoronando sus murallas con el paso del tiempo, hasta que tuvo que ser rescatado para no correr la misma suerte.

Vivió de cerca acontecimientos importantes:

En 1628 estuvo muy cerca de las excavaciones que dieron lugar a la aparición de las reliquias de los santos de Arjona, en 1808 y años sucesivos con la invasión francesa, fue testigo de la desaparición de parte de nuestro patrimonio. Y más recientemente, revoluciones, guerras... y tantos otros acontecimientos acaecidos ante su atenta mirada.

Hoy permanece dormido, olvidado, ignorado por mucha gente que no sabe de su existencia, y ante su soledad he recordado la famosa rima del Arpa de Bécquer, esperando, no ya “la mano de nieve” que arranque el sonido se su campana para darnos las horas, pero si el rescate del olvido, el reconocimiento a su dilatada historia, para estar en un lugar iluminado, accesible, para sentirse importante al ser admirado por la gente y quizás, esperando la oportunidad de que, como el nieto al abuelo, alguien le pida que le cuente alguna batalla de la densa historia de Arjona.

ANTONIO GARCÍA Cursó estudios de Magisterio en la Normal de Jaén y en el Ave María de Granada. Trabajó en banca en 1974 hasta su jubilación. Miembro fundador de la Agrupación Cultural Alba-urgavo de Arjona. Acutalmente dedicado a la recopilación y archivo de material fotográfico y documental relacionado con Arjona.