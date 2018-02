El trabajo de las 10 quitanieves que han permanecido activas durante toda la madrugada de este lunes 5 de febrero permite que los vehículos puedan circular con precaución por muchas de las calles de la capital abulense. No hay ninguna cortada al tráfico. Para los peatones la situación es algo más complicada porque la nieve se acumula en muchas aceras. A las 7 de la mañana ha comenzado los trabajos de limpieza en Centros Escolares, Centros de Salud, organismos oficiales y Polígonos Industriales, para garantizar el accesos a los mismos según se informa desde el Plan Municipal de Nevadas.

El plan que se había activado en la mañana del domingo, subió a nivel 2 a las 21:30 para permitir el trabajo de empresas privadas junto con lo servicios muncipales. Está previsto que durante todo este lunes intervengan en las calles de la ciudad 16 máquinas municipales y 13 privadas. Respecto al personal, serán 109 personas del ayuntamiento y 16 de empresas las que trabajen.

Eduardo Mayorga

Avilabús ha comenzado a prestar servicio en las diferentes líneas aunque con incidencias puesto que hay calles por las que no pueden circular los autobuses urbanos. Además, hoy no se sancionará en la zona de estacionamiento regulado ORA si no son visibles las líneas verdes o azules que la delimitan. Desde el ayuntamiento de Ávila agradecen "por anticipado a todos los ciudadanos su colaboración en estos momentos, y de igual modo les seguimos solicitando su comprensión, ya que las previsiones meteorológicas que están manejando en estos momentos siguen siendo desfavorables" En el Observatorio Meorológico de Ávila se han recogido 14,4 litros por metro cuadrado de precipitación en forma de nieve.

En la provincia la situación de las carreteras sigue siendo complicada. En la red principal ya solo hay restricción en los puertos de Menga, N 502 y Paramera, N 403 donde los camiones no pueden circular y el resto de vehículos deben hacerlo con precaución. En la red secundaria están cerrados los puertos de La Lancha y Cruz de Hierro en la AV 501, Peña Negra en la AV 932 y la AV 500, la carretera de Campo Azálvaro. Además hay 15 tramos donde es necesario el uso de cadenas, entre ellos el Puerto de Valdelavía en la C 505 o el Puerto de Navalmoral en la AV 900.