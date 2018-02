La intensa nevada complica la circulación en la capital

La circulación de vehículos y peatones se ha ido complicando según avanzaba la tarde de este lunes y desde el Ayuntamiento de Ávila se "ruega encarecidamente" a los vecinos que no utilicen el vehiculo particular "salvo en casos de imperiosa necesidad" y extremando al máximo la precaución.

Hay calles cortadas desde primera hora de la tarde, como el Paseo de Santo Tomás desde su inicio hasta la confluencia con la calle San Pedro del Barco.

El Servicio de Autobús Urbano, que esta mañana funcionó con relativa normalidad, también está teniendo problemas. Se ha suspendido la linea 4, la línea 6 tiene el recorrido muy restringido y no pasa por el Paseo de Santo Tomás, Santa Ana ni por las calles Castilla y León ni Patrimonio de la Humanidad. La Línea 1 solo hace el recorrido alrededor de la Muralla sin entrar por San Vicente, San -Segundo ni Francisco Gallego. Las líneas 3 y 5 no pasan por Paseo de San Roque, Santa Ana, Santa Cruz de Tenerife y Santa María de la Cabeza, y sí circulan ambas por la Avenida de Madrid. La línea 2 funciona con normalidad, excepto la Calle Madrigal que no tiene servicio. Se puede acceder al seguimiento de estas incidencias por medio de la app de Avilabus. Se recomienda antes de utilizar el servicio consultar la misma.

Se han clausurado las instalaciones deportivas cubiertas y la piscina municipal por motivos de seguridad. Mañana se mantendrá cerrado el acceso al adarve de la Muralla.

Desde el Ayuntamiento se pide a los vecinos que no depositen las bolsas de basura en los contenedores ya que esta noche será difícil que pueda funcionar el servicio de recogida.

El Plan de Nevadas se mantiene activado en su Nivel 2 con todos los medios disponibles, que para esta noche serán los medios propios municipales y una parte de los recursos aportados por las empresas privadas.

En el Observatorio Meteorológico de Ávila se han recogido, hasta las siete y media de la tarde, casi 10 litros por metro cuadrado que se suman a los 14 que cayeron en la jornada del domingo.

BANDO MUNICIPAL Esta tarde, tras la reunión del gabinete de crisis, el alcalde de la ciudad ha aprobado un bando en el que pide cooperación a los vecinos y recuerda que el operativo municipal lleva 48 horas trabajando. Reproducimos a continuación el bando municipal: "Los servicios municipales llevan trabajando durante más de 48 horas con el objetivo prioritario de mantener libres de nieve y transitables para el tráfico rodado las principales vías de circulación, utilizando para ello los medios propios y los medios externos. Se ha establecido un programa específico para liberar los accesos a centros de urgencia sanitarios, zonas industriales, centros escolares, centros oficiales y otros servicios; en definitiva se pretende que la vida ciudadana mantenga su habitual ritmo evitando, en la medida de lo posible, los inconvenientes de la nieve y el hielo. A este esfuerzo municipal debe unirse la colaboración de la ciudadanía que, en un trabajo individual y solidario, deberá cooperar con este Ayuntamiento. Es necesario recordar que la nieve es objetivamente molesta y que interfiere en el apacible devenir de la vida urbana; solamente la decidida intervención municipal, junto con la colaboración ciudadana, puede reducir sus efectos al mínimo, permitiendo que se mantengan los servicios públicos y privados. Para ello se sugieren las siguientes recomendaciones: Se evitará en lo posible la utilización de los vehículos privados, aumentando en circulación la distancia de seguridad. Recuerde que la visibilidad está muy limitada y que si tiene que frenar no lo haga bruscamente. Se recomienda utilizar neumáticos de invierno o cadenas.

Se procurará guardar en garajes los vehículos estacionados en la vía pública.

Los peatones deberán circular siempre por la acera que esté transitable, extremando la precaución al cruzar las calles, utilizando calzado adecuado a las circunstancias.

Cada comunidad de vecinos y propietarios de locales o establecimientos se responsabilizarán de la limpieza del tramo de acera que abarque su fachada.

La limpieza de los accesos a los garajes de vehículos particulares es responsabilidad de la comunidad de propietarios, por lo que cada comunidad deberá realizar el acopio necesario para limpiar sus accesos o tramos de fachada.

Se recomienda a todos los vecinos no depositar en la noche de hoy basuras en los contenedores de la misma pues será muy difícil su recogida.

Están instalados contenedores de sal para pequeños acopios por parte de los ciudadanos en los siguientes puntos: AVILA CAPITAL • 1ª GLORIETA URB. “EL PINAR”.

• CENTRO COMERCIAL “EL BULEVAR”- PATRIM. HUMANIDAD

• C/ CASTILLA Y LEÓN – AVDA. ESPAÑA.

• C/ GLORIA FUERTES

• 1ª GLORIETAAGUSTIN RDEZ SAHAGUN – “MERCADONA”

• C/ HORNOS CALEROS – P. SAN ROQUE

• PL. DE GRANADA

• PL. ADOLFO SUAREZ

• C/ BATALLA DE ALFAMBRA – PATIOS

• AVDA. MADRID (ESTACIÓN DE AUTOBUSES)

• PL. DE SAN NICOLÁS

• CTRA. DE SONSOLES (SABECO)

• GLORIETA C/ ENCARNACIÓN – SAN MARTÍN

• POLÍGONO VICOLOZANO

• PUENTE ADAJA

• PL. SAN ESTEBAN

• AVDA. INMACULADA

• C/ CASTILLA

• PL. VIRREINA MARÍA DAVILA

• NTRA SEÑORA DE SONSOLES

• C/ DALIA BARRIOS ANEXIONADOS • ALDEA DEL REY NIÑO

• VICOLOZANO

• BRIEVA

• URRACA MIGUEL

• ALAMEDILLA DEL BERROCAL

• NARRILLOS DE SAN LEONARDO

• BERNUY SALINERO Todo lo antedicho se dispone para general conocimiento, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la legislación vigente y disponiendo la necesaria observancia de tales recomendaciones y disposiciones en pro del interés general, las salvaguarda del bienestar colectivo y la satisfacción de las demandas del conjunto de la ciudadanía".