Embarazo no cotizado

Polémica en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Una doctora que, en 2013, ya ganó en el Tribunal Supremo un caso contra el hospital para que le adaptaran su puesto de trabajo durante el embarazo, denuncia, cinco años después, que el hospital no cotiza a la Seguridad Social por esa adaptación obligatoria para las trabajadoras gestantes. En su caso, tras el último embarazo en 2017, al recibir el certificado de empresa del Hospital Príncipe de Asturias, la doctora vio que las cantidades no cuadraban y la Seguridad Social confimó sus sospechas.

"Un mes después de recibir los papeles, llamo a la Seguridad Social y allí, una amable señora me cuenta que mis bases de cotización son inferiores a las que debo tener, que mi prestación no es la que corresponde a lo que yo esperaba y he trabajado, y entonces es cuando llamo al Hospital Príncipe de Asturias", explica la doctora. El hospital había dejado de cotizar sus guardias por la adaptación obligatoria del puesto de trabajo durante el embarazo y, desde el parto, percibe menos de la mitad de la Seguridad Social de lo que le corresponde. "Yo vivo mes a mes porque tengo cuatro niños, un marido que está en paro y vivimos de mi nómina. El hospital me tiene que pagar, para compensarlo, un poco más de lo que voy a cobrar del INSS".

Su caso no es aislado. El Hospital Príncipe de Asturias, aunque habla en este caso de un "error" en la cotización del mes anterior al parto, reconoce ahora estar revisando cuatro casos más. Sin embargo, no avisó antes a ninguna otra mujer en la misma situación al destaparse el supuesto error. "El Hospital Príncipe de Asturias sabía perfectamente que todas íbamos a tener el mismo problema porque si es un error lo primero que haces es comunicárselo a todo el mundo. No han avisado a nadie. Toda la gente que lo sabe, lo sabe porque yo las he avisado", explica la doctora.

Desde el 19 de diciembre de 2016 una instrucción del SERMAS recuerda la obligatoria adaptación del puesto de trabajo para las mujeres embarazadas, pero ello no puede conllevar un cambio en sus condiciones salariales. El Hospital Príncipe de Asturias, dejó de cotizar a la Seguridad Social por la parte de trabajo correspondiente a la adaptación por embarazo.

Ahora, el hospital explica que ha procedido a la regularización de sus bases de cotización en los seguros sociales, por lo que el INSS revisará la base de cotización reconocida para la prestación de maternidad y abonará las diferencias generadas desde la fecha de la maternidad.