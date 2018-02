Los asesores y el Diputado del Común

El presupuesto del Diputado del Común de Canarias fue el año pasado de unos dos millones y medio de euros, de los cuales cerca de 800 mil fueron para el personal de confianza, gabinete y asesores, unas 17 personas, prácticamente el mismo número de personas que conforman la plantilla fija, personal laboral y funcionario de la institución canaria que es nuestro particular defensor del pueblo. Algo que no se entiende.



Los asesores por área son 12, cobran cerca de 50000 euros al año, que no está mal y cesan cuando cesa el diputado del Común, en este caso Jerónimo Saavedra. Estos asesores tienen que resolver las consultas y quejas de los ciudadanos, de una institución que no es muy conocida aún entre la gente.



El Diputado del Común debiera haber cesado ya en su cargo, pero los partidos no han llegado todavía a un acuerdo para su sustitución y tampoco para el resto de cargos dependientes del parlamento. Resulta que ahora a todos sí les interesa colocar a alguien cercano, es fuerte porque la ley dice que no debe ser de ningún partido, como el actual pero se dan de baja y listo. En esto del interés sorprende sobre todo el pp, que en el pasado quería cerrar la institución aunque ahora se ha dado cuenta que maneja un presupuesto interesante y sobre todo permite colocar a gente del partido como asesores como ha pasado siempre. Jerónimo Saavedra también ha puesto gente del psoe entre los asesores, la institución parece una agencia de colocación de afines. Algunos tienen tiempo hasta para ir de tertulianos de radio, escribir en los periódicos etc,mientras cobran como asesores, gente a la que le rinde el tiempo.



No atacaré que los cargos de gobierno o de las instituciones del estado tengan asesores, porque en muchos casos son necesarios. Ahora bien, ni calvo ni tres pelucas, no se puede tener el mismo número de enchufados que el número de asesores. Se tiene que revisar el número de asesores elegidos a dedo, tienen que ser reducidos, pero no solo en el diputado del Común, en el gobierno, en el parlamento y en todo. Tenemos que ganar en personal funcionario, seleccionado por oposición, y no colocar a cualquiera sin formación necesaria para la responsabilidad que tiene por ser conocidos del político de turno. Además es necesario comprobar los resultados que dan a la administración ya sea el personal eventual, asesor, funcionario o laboral.



Cuando se trata de dinero público, que es de todos, máxima eficiencia y resultados y menos "dedazos", que estamos en el siglo XXI.

