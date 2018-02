Tapar la corrupción

A ningún partido le sienta bien la corrupción política. A todos les termina pasando factura, de una manera u otra, los garbanzos negros que se cuelan en la vida de las formaciones políticas.Desagraciadamente esta lacra no es fácil de erradicar pero el comportamiento de los partidos afectados y sus dirigentes debería estar a la altura de las circunstancias.

Cuando un político es preguntado por este asunto no ayuda a mejorar la cosas tirar balones fuera, señalar la porquería del otro para no mirar la mierda propia, decir que se hacen cosas cuando no se hacen para aparentar que se actúa contra la corrupción, .

Esta semana, la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, no hizo autocrítica sobre los casos de corrupción que rodean al PP. Hablamos de los que afectaron a Canarias como el Faycan que se juzga estos días con la mayoría de los acusados admitiendo su delito tras un pacto con la Fiscalía.

No, no hizo eso, prefirió mirar a lo que pasaba lejos de aquí y en otros partidos. Mejor así, pensaría, quizás no nos demos cuenta de que aquí también existieron casos de corrupción que salpicaron a los populares en tiempos soberbios de José Manuel Soria y que en todos estos 12 años, los implicados en esa trama, pusieron palos a las ruedas de la justicia para aclarar lo sucedido para un caso que afectaba directamente al PP en Telde. El caso Faycan fue otro hecho aislado de esos que tanto acumula el PP que hace lo imposible por ocultarlos pero ya se sabe que los fantamas terminan apareciendo con el tiempo.