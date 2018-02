Sus Majestades los Reyes presidieran este martes el acto de entrega de estos galardones, que sirven para reconocer a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional.

Don Felipe y Doña Letizia presidirán en el Centre Pompidou de Málaga el acto de entrega de la edición correspondiente al año 2016 de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, unos galardones, cuya concesión aprueba el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, que reconocen a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional.

Los premios recaen en esta edición en:

- María Martha Argerich. Pianista (Buenos Aires, 1941). Como pianista clásica, está considerada como una de las máximas exponentes de su generación. Destacan sus interpretaciones de Frédéric Chopin, Franz Liszt, Johann Sebastián Bach, Robert Schumann, Maurice Ravel, Serguéi Prokófiev y Serguéi Rajmáninov. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Konex de Platino, el Premio Konex de Brillante, tres Premios Grammy (2000, 2005 y 2006) y recientemente, en el 2016, el Presidente de los Estados Unidos le ha otorgado el Premio Kennedy.

- Manuel Borrás Arana. Editor (Valencia, 1952). Licenciado en Filología Moderna, con especialidad en alemán e inglés, realizó trabajos académicos de germanística, y sobre el Expresionismo alemán y austríaco. En 1976 fundó en Valencia, junto a Manuel Ramírez y Silvia Pratdesaba, la editorial independiente Pre-Textos, una de las más importantes de España, ocupando el puesto de editor literario. En 1997 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial y en 2015 el Premio Liber de la Federación de Gremios de Editores de España.

- María Rosa Calvo-Manzano Ruiz-Horn. Arpista (Madrid, 1946). Catedrática de Arpa y solista de este instrumento en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Creadora de una teoría que ha sido materia como asignatura optativa en el currículo superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Técnicas ARLU. Entre las distinciones que ha recibido destacan: el Lazo de Isabel la Católica y la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1997).

- Lorenzo Caprile Trucchi. Diseñador de moda (Madrid, 1967). Estudió en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Además, es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia. A partir de 1986 empezó a trabajar para distintas firmas italianas y españolas de reconocido prestigio como Ratti, Lancetti, Gruppo Finanziario Tessile, Cadena y Lienzo de los Gazules. En 1993 abrió su propio taller en el madrileño barrio de Salamanca, especializándose en trajes de novia y ceremonia.

- José Coronado García. Actor (Madrid, 1957). Recibió clases de interpretación con Cristina Rota e inició su carrera con la participación en la obra El público (1987) y en la película de Kim Densalat, Waka-Waka (1987). En televisión ha participado en numerosas series y películas, destacando su papel en la exitosa serie Periodistas (1998-2001), que le supuso el Fotogramas de Plata al mejor actor de televisión en 1998, así como los trabajos en las series Acusados (2009) y El Príncipe (2014). Ha actuado en más de 30 películas, recibiendo dos nominaciones a los premios Goya en la categoría de "Mejor actor de reparto" por sus trabajos en Goya en Burdeos (1999), de Carlos Saura y La caja 507 (2002), de Enrique Urbizu. Destaca también su participación en películas como Berlín Blues (1988), de Ricardo Franco, El Lobo (2003), de Miguel Courtois o GAL (2006) del mismo director. Con la película No habrá paz para los malvados (2011) ha obtenido el premio Goya como "Mejor actor protagonista"

- Ricardo Alberto Darín. Actor y director (Buenos Aires, 1957). Actor y director, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva a fines de los años 60. Ha aparecido en más de cuarenta películas, entre los que se incluyen éxitos de crítica tales como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El aura, Relatos salvajes, o Nueve Reinas. Protagonizó tres películas nominadas a los premios Óscar. Entre sus reconocimientos se incluyen doce nominaciones a los premios Cóndor de Plata y cuatro a los premios Goya. En 2015 ganó la Concha de Plata por su actuación en la comedia dramática Truman.

- Gloria María Milagrosa Fajardo García "Gloria Estefan". Cantante, compositora y actriz. (La Habana, 1957). Considerada como la «Madre del Pop Latino», Gloria Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos; entre ellos, siete premios Grammy. Posee una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood y en el año 2015 el Presidente de los Estados Unidos le entregó, junto a su marido, Emilio Estefan, la Medalla de la Libertad de los EE.UU. Es una de las artistas musicales con mayores ventas, ya que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

-José Fernández Torres "Tomatito". Guitarrista flamenco (Almería, 1958). Sus inicios profesionales se desarrollaron en Málaga. Fue en un conocido tablao de aquella zona donde le conoció Camarón. A finales de la década de los setenta, debutó cara al gran público en el disco histórico La leyenda del tiempo. Desde entonces, y hasta la prematura desaparición de Camarón, Tomatito estaría a su lado. Ha tocado junto a artistas como Enrique Morente, José Mercé, Vicente Soto, La Susi, El Portugués, Duquende, Aurora, Miguel el Rubio, Pansequito, Carmen Linares. Con su colaboración artística con Michel Camilo, un CD bajo el título Spain, obtuvo el Grammy Latino por el mejor disco de Jazz Latino. Posteriormente, Tomatito recogió otro Grammy por el mejor disco de flamenco por su acompañamiento a Camarón en París 1987.

- Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica. Mecenas. Institución cultural sin ánimo de lucro, con sede en Soria, creada en 1989 por iniciativa y bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón y del Excmo. Sr. Don Carlos Zurita, Duques de Soria. Su principal objetivo es colaborar con el Hispanismo internacional y con la Universidad en el estudio y la difusión de la cultura española en sentido amplio, con especial referencia a la lengua, mediante la organización de actividades académicas complementarias de las programadas por las universidades. La Fundación apoya a instituciones como la Real Academia Española (es miembro fundador de la Fundación Pro Real Academia Española), el Instituto Cervantes, o la Asociación Internacional de Hispanistas.

- Jesús Rafael García Hernández "Rafael Amargo". Bailarín y Coreógrafo (Valderrubio-Granada, 1975). Inspirado en el flamenco puro de sus maestros, ha asimilado también otro tipo de tendencias coreográficas. Sus coreografías rebosan una concepción tradicional y a la vez actual. A veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de referencia de la esencia del flamenco. Sus espectáculos se han representado en los mejores festivales y teatros, nacionales, como el GranTeatre del Liceu de Barcelona y Teatro Real, e internacionales, como: la Ópera Nacional de Beijing (China), el Teatro Bolshoi de Moscú, el NewYork City Center, el Carneggie Hall y elTown Hall de Nueva York, o el Théâtre des Champs Elysées y el Casino de París. Entre los Premios que ha recibido Rafael Amargo y sus espectáculos destacan cuatro Premios Max de las Artes Escénicas.

- José Iranzo Bielsa "Pastor de Andorra". Cantante de jota (a título póstumo) (Andorra, 1915). De familia humilde, a los ocho años ya se dedicaba al pastoreo. José Iranzo Bielsa, ‘El Pastor de Andorra’, dedicó su vida al pastoreo en Teruel y a interpretar jotas en los más variados escenarios de todo el mundo. Está considerado como un hombre de gran intuición musical y representa la libertad interpretativa que, aunque sin atenderse a cánones, es de gran pureza. "El Pastor de Andorra" recibió numerosos premios y condecoraciones, el Primer Premio en el Certamen Oficial de Jota de 1943 y el extraordinario de 1974, la Cruz de San Jorge, el Premio Aragón, la Medalla al mérito Cultural del Gobierno de Aragón y la Medalla de las Cortes de Aragón.

- Julián López Escobar “El Juli”. Matador de toros (Madrid, 1982). Tiene antecedentes taurinos, pues su padre, de mismo nombre y apodo, fue novillero y posteriormente banderillero. La familia de su madre, Manuela Escobar, también ha estado cerca del toreo, como empresarios, sobre todo de plazas de la provincia de Toledo. Tras varios años como becerrista, en los que impacta por una innata precocidad, decide debutar con picadores. Por motivos de su corta edad no lo puede hacer en España, por lo que decide viajar a México, donde se convierte en un ídolo. Destacadas faenas en las plazas españolas y americanas más importantes lo han encumbrado como una de las principales figuras de la tauromaquia.

- Miguel Martín. Director del Festival de Jazz de San Sebastián (Donostia-San Sebastián). Miguel Martín lleva casi toda su vida profesional al frente del Festival de Jazz de San Sebastián, que ahora cumple medio siglo. Durante 35 años ha programado a los artistas más importantes de este género y llevado al Festival a convertirse en una referencia internacional.

- Miquel Milà i Sagnier. Diseñador industrial (Barcelona, 1931). Miembro de la generación de los pioneros del diseño de los años 50, ha visto cómo algunos de sus muebles y lámparas se han convertido en auténticos clásicos. Ante la escasez de objetos, medios y materias primas de la época, pronto empezó a diseñar sus propios muebles y lámparas, comenzó a producir a través de su empresa, "Tramo" montada con dos amigos, los arquitectos F. Ribas Barangé y E. Pérez Ullibarri. Ha participado junto a los diseñadores y arquitectos de la época en las primeras reuniones en Barcelona para promover el diseño e implantar su práctica profesional, derivadas del debate sobre la modernidad arquitectónica y que acabarán en la creación del ADI FAD. Hoy es una referencia del diseño español.

- Magüi Mira Franco. Actriz y directora teatral (Valencia, 1944). Como actriz, ha participado más de 30 producciones de cine y televisión y ha sido dirigida por Lluis Pascual, Pilar Miró, Sanchís Sinisterra, Alonso de Santos y William Layton, entre otros. Como directora teatral ha llevado a cabo más de 10 montajes. Ha recibido dos premios Ercilla, el premio Ágora, el premio María Guerrero, y un premio Ceres. Fue galardonada, junto a José Luis Pellicena, con el premio Celestina por la obra Escenas de matrimonio adaptación teatral de la película Secretos de un matrimonio de Ingmar Bergman. Es socia fundadora del grupo Teatro Fronterizo y, desde 2014, es miembro de la Academia de las Artes Escénicas.

- Guy Philippe Henri Lannes de Montebello. Director de museo (París, 1936). Con la excepción de cuatro años como director del Museum of Fine Arts de Houston, ha desarrollado toda su carrera profesional, iniciada en 1963, en el Metropolitan, primero como conservador en el Departamento de Pintura Europea, más tarde como conservador jefe y, por último, en 1977, como director, cargo que ocupó hasta 2008. En 2003, el presidente G. W. Bush otorgó a Montebello la National Medal of the Arts, y en 2009, el presidente Barack Obama lo reconoció con la National Medal of the Humanities. En 2009 fue titular de la primera Cátedra del Museo del Prado e inició una nueva carrera académica como catedrático de Historia y Cultura de Museos en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. En 2012 fue nombrado Patrono de Honor del Museo del Prado. Ese mismo año también fue designado miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes. Montebello es oficial de la Légion d’Honneur y, entre otros títulos, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Harvard.

- Orfeón Pamplonés. Institución musical coral. El Orfeón Pamplonés es una de las instituciones musicales más antiguas y vivas de Europa en su categoría. Lo constituyen sus diferentes socios. Ellos son los responsables de mantener el legado y configurar el futuro de la institución. La misión del Orfeón Pamplonés es el cultivo, desarrollo y difusión de la música en todas sus manifestaciones (en particular la música coral), representando culturalmente a Pamplona y Navarra, con vocación de servicio a la sociedad: mediante el desarrollo de coros de máxima calidad, técnica y humana; la gestión, conservación y desarrollo de su saber hacer y su patrimonio desde 1865, el apoyo a la innovación musical; la formación y acercamiento de la música a la sociedad; su liderazgo como Institución y la difusión de sus actividades.

-Helena Pimenta Hernández. Directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Salamanca, 1955). Licenciada en Filología Inglesa y Francesa por la Universidad de Salamanca, se dedica profesionalmente desde 1986 a la dirección de escena, donde ha recibido numerosos premios, entre los que destaca el Nacional de Teatro en 1993. En 1978 fundó la compañía ATELIER y en 1987, creó la Compañía UR Teatro-Antzerkia de la que fue directora artística. En 1992 inicia una trilogía sobre las obras de William Shakespeare: Sueño de una noche de verano (1992), Romeo y Julieta (1995) y Trabajos de amor perdidos (1998); que la ha convertido en una de las especialistas sobre este autor, recibiendo hasta la fecha más de 20 premios nacionales e internacionales y el reconocimiento unánime de público y crítica. Desde septiembre de 2011 es directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC).

-Pedro Subijana Reza. Gastronomía. Cocinero (San Sebastián, 1948). Se formó como alumno en la escuela de hostelería de Luis Irizar en Zarautz, de la que llegaría a ser profesor, y también en la Escuela de Hostelería de Madrid. En 1975, se puso a la cabeza del restaurante ‘Akelarre’, premiado con las más altas distinciones en prestigiosas guías gastronómicas. Actualmente su restaurante cuenta con tres estrellas Michelin. Como profesor, ha impartido cursos gastronómicos en diversas instituciones americanas y europeas, así como en empresas y escuelas de formación españolas. También ha publicado numerosos libros de cocina y ha presentado en Euskal Telebista el programa de TV ‘La cocina de Pedro Subijana’, con más de 1.400 programas. Ha recibido numerosos premios, como el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Cocinero, el Premio Club Gourmets al Mejor Cocinero de España, el Premio Alimentos de España, el tambor de oro de San Sebastián y en el 2016 recibe el Premio Nacional de Gastronomía Lola Torres en O Grove.

-Julia Uceda Valiente. Poeta (Sevilla, 1925). Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense, donde ejerció la enseñanza durante algunos años, obtuvo el Doctorado, por la misma Universidad, con una tesis sobre el poeta José Luis Hidalgo. Fue Catedrática en Michigan State University desde 1965 hasta 1973. Después de una breve estancia en España, abandonó nuevamente el país para residir en Irlanda hasta 1976, año en que trasladó su residencia a Galicia. Ha ejercido de catedrática de Literatura Española de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y de Escuelas Universitarias. Funda y codirige el Premio Esquío y la Colección de Poesía del mismo nombre con Fernando Bores y, La barca de loto, con Sara Pujol. Obtuvo el Premio Adonáis, en 1961, por Extraña Juventud; el Premio Nacional de Poesía, en 2003, por En el viento, hacia el mar; el Premio de la Crítica, en 2006, por Zona desconocida y, también en 2006, se le concedió el Premio Andalucía de las Letras "Luis de Góngora y Argote". Poemas suyos han sido traducidos al portugués, italiano, inglés, chino y hebreo, integrados en antologías y editados en diversas publicaciones españolas, italianas, norteamericanas y chinas.

-Leopoldo Zugaza Fernández. Editor y promotor cultural (Durango, 1932). Fundador de la Asociación "Guerediaga" y de "Euskarazaleak". En 1985 funda el Museo de Arte e Historia de Durango; confundador del "Photomuseum" de Zarautz. Fue asesor del Departamento de Cultura de la Caja de Ahorros de Vizcaína. Miembro de la Junta del Patronato del Museo Bellas Artes de Bilbao, así como del Instituto Labayru, la RSBAP, Eusko Ikaskuntza y del consejo de redacción del boletín de la Funcación "Sancho el Sabio". También ha desarrollado la faceta de editor. En los primeros 90 funda también en Zarautz Olerti Etxea, un proyecto de promoción literaria; además, impulsó la creación del Instituto Bibliográphico Manuel de Larramendi, la revista De re bibliograophica, y la realización del Primer Congreso de Bibliografía celebrado en Zarautz en 2011.