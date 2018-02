Millet i Montull, a presó

L'Audiència de Barcelona ha acordat avui enviar a la presó de forma immediata els saquejadors confessos del Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, després de ser condemnats per l'espoli de la institució cultural.

La secció desena de l'Audiència ha adoptat aquesta decisió després de la vista celebrada avui a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que ha sol·licitat, a l'espera que es resolguin els recursos en el Tribunal Suprem, enviar ja a la presó Millet i Montull i que es retiri el passaport, es prohibeixi sortir d'Espanya i es fixin compareixences periòdiques a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar i a l'ex directora financera del Palau Gemma Montull.

Després de reunir-se per deliberar, l'Audiència ha acordat enviar a la presó Fèlix Millet i Jordi Montull, que seran traslladats avui mateix des de l'edifici judicial a la presó de Brians-1, a Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat).

Per a Gemma Montull i Daniel Osàcar, la sala ha resolt la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer mensualment davant del jutjat.

La fiscal Marta Marquina ha basat la seva petició de presó preventiva en la 'gravetat' dels fets comesos per Millet i Montull, així com en els efectes que l'espoli que van perpetrar van comportar per a l''erari públic', a l'hora que ha esgrimit que la capacitat econòmica dels condemnats incrementen el seu risc de fuga.

Per a la fiscal, l'elevada edat i el delicat estat de salut dels exresponsables del Palau no allunya aquest risc de fuga, tenint en compte que aquestes circumstàncies no impedirien la seva entrada a la presó, cosa que ha intentat acreditar brandant estadístiques: a les presons catalanes compleixen condemna actualment 74 persones més grans de 70 anys i 14 de més de 80; l'any passat van ingressar a la presó 24 interns de més de 70 anys i sis octogenaris.

'COM NO LI POSI UN TURBO A LA CADIRA DE RODES..."

La defensa de l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, s'ha oposat aquest dilluns a la petició de presó provisional de la Fiscalia Anticorrupció: 'Com no li posi un turbo a la cadira de rodes no sé com fugirà '.

Castro ha negat que hi hagi risc de fuga després de la condemna, a diferència del que argumenta la fiscal Marta Marquina: 'Aquí hi ha el senyor Millet, com sempre ha estat en aquests nou anys de procediment'. Ha opinat que, amb la condemna de nou anys i vuit mesos de presó de Millet, 'fins i tot' es disminueix el risc de fuga en comparació amb la situació prèvia, quan Millet s'enfrontava als 84 anys de presó que li sol·licitava l'acusació particular i als 27 que demanava Fiscalia en el seu escrit de conclusions provisional.

Al·lega a més que, a causa d'aquest cas, Millet no té béns per fugar i que, segons la mateixa sentència, "no consten altres béns diferents que els aportats per sufragar el dany posats a disposició de la justícia '.

Sobre el seu estat de salut, ha ressaltat que té 82 anys, greus problemes de mobilitat a causa d'una severa escoliosi que li causa 'important impotència funcional', i que va en cadira de rodes, a més que té diabetis i insufiencia renal.

JORDI MONTULL

La defensa de Jordi Montull, Jordi Navarro, ha rebutjat també la petició de la Fiscalia que el seu client ingressi a la presó provisional, al·legant l'edat de Montull --75 anys--, el seu estat de salut ja que té problemes cardíacs, i que ha complert 'religiosament' acudint a totes les cites amb la justícia.

A més, considera que el fet que el mateix tribunal que va dictar sentència sigui el que decideixi sobre les mesures cautelars grinyola i suposa una pèrdua de neutralitat, fent així un 'retret al sistema de garanties' perquè s'atempta, al seu judici, al dret d'un jutge imparcial.