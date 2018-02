Junts per Catalunya espera un acord "en uns dies"

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha afirmat avui que espera "cristal·litzar" un acord per a un Govern de la Generalitat "en els pròxims dies" basat en "salvaguardar, protegir la investidura de (Carles) Puigdemont".

"Investidura només n'hi ha una, presidència només n'hi ha una, la presidència legítima del Govern de Catalunya i la investidura del president de la Generalitat, (Carles) Puigdemont", ha assegurat davant la premsa a l'hotel Husa President Park de Brussel·les.

Puigdemont ha convocat avui a la capital belga el conjunt del grup parlamentari de JxCat -llevat dels diputats investigats que no poden sortir d'Espanya per ordre judicial- per avaluar les negociacions, en una reunió que ha començat cap a les 10.30 hores i que es prolongarà durant el dia d'avui.

La reunió, a la que seguirà una trobada entre Puigdemont i dos diputats de la CUP al Parlament, Carles Riera i Vidal Aragonés, segueix a la celebrada aquest diumenge entre Puigdemont i una reduïda delegació d'ERC que va acabar amb avenços en les negociacions, encara que sense un acord tancat.

Pujol ha precisat que les negociacions van també encaminades a "aixecar l'article 155, que pivota sobre les institucions".

"Estem treballant en la investidura del president Puigdemont, un acord de Govern per aconseguir la normalitat en la vida política catalana, és el compromís que tenim amb els electors", ha afegit Pujol, qui ha recalcat que les negociacions es produeixen "a tres bandes", amb Junts per Catalunya, ERC i la CUP.

Sense descartar la possibilitat d'aconseguir un acord "en les pròximes hores", Pujol ha dit que els parlamentaris no sortiran avui de Brussel·les "amb un anunci" i que "seria un mal favor" per a la ciutadania catalana fer-ho de forma precipitada.

"En les pròximes hores intentarem avançar tant com sigui possible", ha tancat.

Preguntat per la possibilitat que l'acord passi per una presidència "simbòlica" des de Brussel·les, i una altra "efectiva" a Catalunya, Pujol ha insistit que "de presidència només n'hi ha una" i que "quan s'entra a adjectivar la democràcia i les accions polítiques es va per mal camí".

JxCat manté el silenci sobre la proposta, però des de l'inici de la legislatura ha defensat que es pot investir Puigdemont sense violar el reglament de la cambra.

Aquest pla no està exempt de dificultats, ja que el Tribunal Constitucional ha prohibit qualsevol investidura de Puigdemont que no sigui presencial i li ha requerit un permís judicial -que no ha arribat a sol·licitar- en el cas que tornés de Bèlgica.