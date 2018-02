La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Algeciras ha analizado la actual situación del antiguo vertedero de El Cobre, que fue sellado en el año 2008 por la Junta de Andalucía al no tener más capacidad. Gobierno y oposición han mostrado sus diferencias y también sus puntos en común. En este sentido, todas las partes han resaltado que la Junta de Andalucía acometió estas obras incorrectamente desde un punto de vista técnico, produciéndose por este motivo desde el inicio de las mismos vertidos de lixiviados. Unos lixiviados que según las firmas independientes CTA y Labaqua, no son tóxicos, ni son peligrosos, no obstante se han pedido otros nuevos informes que puedan complementar a estos anteriores.

Luis Angel Fernández, portavoz del Gobierno municipal, ha informado que este vertedero no fue recepcionado por el Ayuntamiento de la ciudad tras llevarse a cabo el sellado y tampoco existe unl Plan de Mantenimiento de Vertederos que debía haber elaborado y redactado la Junta de Andalucía.

A todo esto, el portavoz socialista, Fernando Silva, insiste en que, lo que más preocupa es la salud de los habitantes. Eso sí, Silva quiso dejar claro que “todo el problema se origina cuando se permite la acumulación de restos industriales en esa zona de la ciudad, durante la época del Gobierno de PA y PP”.

El portavoz de IU, José Luis Alcántara insiste en que “las soluciones deben llegar de inmediato, aclarando si los lixiviados han afectado a las aguas subterráneas”. Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Nacho Holgado hace hincapié en el defectuoso sellado del vertedero. Por ello, piensa que “se deben pedir responsabilidades a la empresa que lo realizó”.

Por último, el portavoz de Algeciras, Sí se puede, Alejandro Gallardo ha pedido los informes de auditoría del vertedero, realizados en su día, para saber en qué situación se encuentra.

El Ayuntamiento de Algeciras, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ha estado actuando en este asunto, mediante el desvío de los lixiviados en diferentes camiones hasta la EDAR de Sotogrande, en San Roque, donde son tratados. El pasado mes de noviembre, se consiguió la autorización por parte de la Junta de Andalucía, para poder llevar esos lixiviados a la depuradora de Isla Verde en Algeciras, mediante camiones, por lo que se trabaja para la elaboración de un proyecto de instalación de una red de tuberías con un sistema de bombeo, que automáticamente traslade esos lixiviados desde el antiguo vertedero del Cobre hasta la EDAR de Isla Verde.