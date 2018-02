El Algeciras ya cuenta con Solferino

El Algeciras Club de Fútbol presentó este lunes a su nueva incorporación, el atacante argentino Damián Solferino que complementará la parcela ofensiva del conjunto algecirista hasta final de temporada.

El punta, acompañado de Rafael Mellado y el presidente Ricardo Alfonso Álvarez, recibió la mejor de las bienvenidas de cara a su aventura en el equipo de La Menacha. El director deportivo señaló que Solferino es un jugador con una “dilatada trayectoria futbolística en clubes importantes como Talleres o equipos de Grecia” a la par que ya entró en los planes de la dirección deportiva para el mercado estival.

“Espero que cumpla con las expectativas que hemos puesto sobre él y deseo que tenga una gran acogida por la afición y por el resto de algeciristas”, expresó ante la llegada del nuevo integrante de la plantilla.

Solferino se presentaba públicamente agradeciendo la oportunidad por poder jugar en el Algeciras CF. “Quiero ponerme ya a las órdenes del míster para entrenarme, vengo con muchas expectativas y poder volcar mi experiencia en el terreno de juego”, afirmando el delantero que viene a “dejarse todo dentro de la cancha”. “No vengo de paseo a España, como no fui a Grecia o Italia”, manifestó de forma clara el ‘9’ que confía en que el tránsfer internacional llegue a lo largo de esta semana.

También tuvo palabras de elogio para la entidad. “Tenemos que estar a la altura de la situación, lo que me juego en un club así, rápidamente debo adaptarme y dar lo mejor de mí”, añadió el ex- de Argentinos de Peñarol que a sus 34 años se caracteriza por un buen juego aéreo y apunta que hace un mes que no compite en partido oficial.

CATORCE AÑOS DE LA ÚLTIMA VISITA DEL XEREZ

Además, este domingo se cumplirán catorce años de la última visita del Xerez Deportivo al Nuevo Mirador. Los azulinos pisaron el templo algecirista allá por la temporada 2003/04 en Segunda División con triunfo para los de La Menacha por 2 tantos a 1...

... y cuyo entrenador por aquella época era el actual José Antonio Asián.