El Rinconcillo, costas y los efectos del temporal

Cada día nuestras playas pierden más arena, los temporales dejan al aire las vergüenzas de las redes de saneamiento de un barrio que vive pegado al mar, en algunos casos demasiado pegado al mar, El Rinconcillo. No hay más que echar un vistazo a la aplicación Google Earth y observar a vista de pájaro el desmadre urbanístico en que se ha convertido la primera línea de playa, por lo que no es de extrañar que, con los temporales, el mar busque su camino y termine haciendo de las suyas.

Eva Pajares, Consejera Delegada de Emalgesa, afirmaba el día anterior que esas tuberías de saneamiento estaban sin servicio y que se esperaba una autorización para poder poner en funcionamiento una estación de bombeo que solucione los problemas de los vecinos, de algunas zonas del barrio de El Rinconcillo ,en lo referente a la red de saneamiento que terminaba provocando los vertidos a la playa.

Esta mañana ha pasado por nuestro programa la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Rinconcillo, Trini Peña, con quien hemos recordado los días de movilizaciones desde el año 92, cuando la Demarcación de Costas decía que había que "poner orden en el litoral", Aquello llegó al Tribunal Supremo que determinó que fuesen finalmente Junta de Andalucía y Ayuntamiento quienes acordasen que hacer en la zona.

Ninguna administración estaba dispuesta a tomar una decisión que dejaría sin su vivienda a un buen número de vecinos, así que se optó "por dejarlo estar". Trini Peña lo reconocía, "desgraciadamente cada vez la playa tiene menos arena y los temporales son más fuertes. Hay que darle una solución a esto". Recordamos que Eva pajares aportó un dato importante y es que el agua está horadando la cimentación de muros y viviendas, lo que puede acarrear graves consecuencias. "Antiguamente la playa se regeneraba sola, hoy día no sé que pasa que echas 5 metros de arena y pierdes 10. La playa no tiene arena y cada vez el agua sube más"

Pero Peña apunta a viviendas de reciente construcción que son las que están teniendo los problemas más graves, cuando digo esto no me refiero a las que se construyeron hace setenta años, me refiero a las que tienen quince o veinte años". Trini Peña espera que la administración costera no vuelva mirar hacia esta parte del litoral.