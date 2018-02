Se equivocaron. Ni el vídeo mató a la “estrella” de la radio; ni la radio tiene su obsolescencia programada.

En general, aprovechando este temporal que sirve para subrayar el importante papel de servicio público que cumple la radio; y, en particular, que Radio Alicante nació un 5 de febrero, tal día como ayer de hace 85 años; me permito reivindicar el papel fundamental que cumplen los medios de comunicación.

Una reivindicación que se hace más necesaria que nunca en este mundo marcado por la inmediatez, las redes sociales, las noticias falsas y las noticias basura.

Corren tiempos en los que hay un exceso de información de origen dudoso que alimenta los impulsos o la emotividad de quienes no les importan las fuentes o que un profesional elabore y contraste las noticias; o que, incluso, no les importa que esas noticias no sean verdad.

En estos tiempos, a la veterana radio no le va mal con las nuevas tecnologías, que se han convertido en sus aliadas y que han provocado que no envejezca. A veces, conviene marcar la diferencia entre lo antiguo y lo anticuado.