Los profesionales sanitarios defienden la calidad asistencial del Hospital Santos Reyes

La Comisión Mixta del Hospital Santos Reyes reivindica el trabajo de los profesionales de este centro sanitario en respuesta a algunas manifestaciones vertidas durante las últimas semanas dentro del debate social sobre la sanidad que ha adquirido relevancia pública en Castilla y León durante las últimas semanas. Este comité, integrado por varios jefes de servicio y especialistas sanitarios de diversas áreas, defiende la mejora que ha experimentado la actividad asistencial del Hospital arandino en la última década, para tranquilizar a la población a la que consideran que se está inquietando con eslóganes como “La las mata y es un negocio” o “Es peligroso ponerse enfermo en Castilla y León”.

Frente a estos lemas las cifras que esgrime este comité profesional del Hospital arandino indica que desde el año 2007 el centro ha incrementado significativamente su actividad quirúrgica, en un 20 por ciento en cuanto a las operaciones programadas con ingreso y hasta en un 182% las cirugías ambulatorias. La hospitalización y la atención de urgencias también cuenta con un 4% más de actividad, mientras que la asistencia en consultas ha subido en un 24%. El mayor incremento se produce en otros procesos quirúrgicos no programados que si en 2007 fueron 882 en el último año han pasado a ser casi 8.000.

En cuanto a la evolución de las listas de espera en el último año, los profesionales del centro arandino aseguran que han disminuido un 34% por lo que se refiere a la atención en consultas, con una demora media de 35 días, 21 menos que el año anterior. Según estas estadísticas internas el 85% de las consultas preferentes se atienden en menos de 15 días.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas en el Hospital arandino se ha reducido la lista de espera en un 21% entre 2016 y 2017. A finales de año, según las mismas fuentes la demora media era de 50 días, once menos que hace doce meses. Subrayan también que no se ha derivado ninguna intervención quirúrgica a centros privados ni se ha cerrado ninguna cama en verano. Aunque los profesionales de la comisión mixta reconocen que son datos mejorables indican que están muy por encima de la media de Castilla y León y de la media nacional. Por lo que se refiere a los datos económicos, el gasto total no ha dejado de incrementarse progresivamente en los últimos diez años en el hospital arandino, de forma que en 2017 fue un 30% más que lo consignado en 2017. En el último ejercicio los gastos vinculados a este centro ascendieron a 32.264.401,45, frente a los 24.733.834 que se emplearon hace diez años.

Los miembros de esta comisión mixta, que es un órgano de asesoramiento y participación de los profesionales sanitarios del hospital, afirman que comparten algunas de las protestas expresadas por la ciudadanía, cuyo derecho a manifestarse respetan y aplauden. Por eso mismo se sienten en la obligación de proporcionar datos ciertos para que las exigencias ciudadanas estén respaldadas por la realidad y orientadas a lo que verdaderamente necesita la comarca.