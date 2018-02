Registrado un terremoto en La Alberca de Záncara, a 30 kilómetros de donde se pretende construir el ATC

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes en la localidad conquense de La Alberca de Záncara. El lugar del epicentro está situado a 30 kilómetros en línea recta de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar a las 15:26 de la tarde y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica el Instituto Geográfico Nacional. El sismo se ha dejado sentir en la localidad según cuentan varios vecinos de La Alberca a Radio Azul SER. Todos coinciden en que ha sido un temblor acompañado de un ruido fuerte, que han asociado al temporal de nieve.

El alcalde del pueblo, Paco Quílez, traslada a esta emisora que "estaba en casa y no he notado nada, me he enterado a través de los medios de comunicación".