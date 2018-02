Jugadores con pasado y presente en Lezama, protagonistas

Lander Olaetxea, pivote organizador del Gernika, con pasado en Cultural de Durango y Bilbao Athletic, más Matías Lizarazu, cedido en el Zamudio desde el Basconia, se pasaron por Radio Bilbao.

Lizarazu, de solo 19 años, del barrio pamplonica de Iturrama, salió de la cantera de Osasuna, pasó por el Cadete de Liga Vasca, Juvenil del Athletic, Danok Bat, Basconia y en este mercado invernal juega cedido en el Zamudio. Vivió en el caserio de Maruri con Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki, Ander Dulce, ahora en el Zamudio también, Javier Alonso y Pepe Blanco. Central, taurino, golfista y amigo íntimo de Iker Muniain. Su torero favorito era Fandiño, aunque también le gustan “Talavante, Manzanares, Caballero…”.

Dos lesiones de rodilla, en mayo de 2015, y en febrero de 2017 le han laminado. “He tenido la mala suerte de dos lesiones graves de rodilla, me he levantado de ello y tengo muchas cosas de decir”. También su amigo Iker Muniain ha pasado por el mismo trago, que ya “está muy bien, ha currado mucho en la sombra y con muchas ganas de volver. Doy por hecho que va a jugar los últimos partidos de Liga y de Europa, ojalá sea así. Ayudará al equipo”, desliza. Por su propia experiencia sostiene que “está claro que lo pasas muy mal cuando te dan la noticia, es un proceso muy largo, duro, que te sirve para hacer una limpieza mental, no apareces en las crónicas, pero te hace crecer como futbolista y regresas al verde siendo un nuevo jugador y con nuevas sensaciones”, comenta Lizarazu.

Desde pequeño, el navarro era amante del Athletic, por lo que “ni me pensé” el venir a Lezama con 15 años. De Jon Rahn dice que es “un auténtico león” y que hará “el saque de honor de San Mamés”. Se describe sin tapujos, a calzón quitado: “Me caracterizo por ser un líder dentro del vestuario, ser un central inteligente, que intenta ir bien al corte, muy concentrado y con una buena salida de balón”. Explica las cesiones del Basconia en este mes de enero: “Una decisión del jefe, técnica de Lezama. El jugador tiene que aceptarlo y ser futbolista en otro lado y el Zamudio es una buena plaza. La del Basconia es una plantilla muy muy joven”. Sale del “cascarón” de Lezama para compartir un vestuario mucho más veterano: “El del Danok era de mi edad, aquí es un vestuario muy sano que me ha hecho la llegada”. Intuye que los partidos del equipo de Gorka Rueda ante Amurrio y Santurtzi que “son claves para meternos en el playoff”.

Lander Olaetxea, de 24 años, por su parte, marcó un gol al Bilbao Athletic con el Gernika (3-0) en Urbieta. Pasó de la Cultural al filial rojiblanco, de Tercera a Segunda hace apenas dos veranos. “Estuve dos años en el Athletic con Ziganda. Me ficharon para Segunda B y casualidad subieron a Segunda, todo fue muy rápido. Una experiencia increíble”, recuerda. A pesar de alguna dolencia de pubis, no contó mucho para el míster de Larrainzar, del que “aproveché todo lo que pude”. Describe a Ziganda como “formador de jugadores, tiene conceptos de fútbol que ayuda, sobre todo a los más jóvenes. A mí, que venía de la Cultu, me ayudó mucho”. Natural de Abadiño, cuna de deportistas, Olaetxea es ambicioso con este Gernika, quinto en la tabla a un punto del playoff de ascenso: “Ahora estamos en un momento bueno, tenemos que aprovechar este momento, cerca del objetivo de la permanencia y estando ahí, tenemos que optar a estar arriba”, narra. La revolución en este mercado invernal de Madrazo al Burgos, y Güemes, Ekaitz de la Real B más Josu Santamaría dentro del equipo de Luaces. “La baja de Madrazo es importante para el vestuario, pero me alegro mucho por él. Los que han llegado ya aportan, seguimos en la misma dinámica”.

Olaetxea barruntó irse a jugar y estudiar a Inglaterra. “Sabiendo que acababa mi etapa en el Bilbao Athletic, me apetecía de aprender inglés por mis estudios de Educación Infantil, me parecía el momento perfecto. No pudo ser, no hubo nada concreto para jugar”, zanja.