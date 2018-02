Con el cariño de Mamá

Así ha sido la segunda y penúltima semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz (COAC) de 2018.

COMPARSA EL PERRO ANDALÚ

El perro andalú se presenta de forma maravillosa, quizá en su mejor pase. En los pasodobles Martínez Ares mejora con respecto a cuartos. La primera es una emotiva conversación de una madre, primero con su hijo enfermo, y segundo con el médico que le atiende. Una letra algo trágica, pero maravillosamente hilvanada. La segunda letra es una devastadora crítica al PSOE, donde no deja títere con cabeza, desde Felipe González hasta Susana Díaz. "Ay, mi rosita, ya no te llevo en el corazón, a la derecha te mueras, pa recordar tu traición". Cuplés sin demasiada brillantez. El popurrí es un derroche de momentos musicales maravillosos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,20

CORO LOS CHIMENEA

El coro Los Chimenea se crece en este pase y vive con diversión y entusiasmo su presentación. Primer tango, sobre Cataluña, con el recurso original de usar las canciones de Serrat y criticar a los que le llamaban fascista. Segundo tango, sobre la gaditanía del carnaval. Un llamamiento a la afición a vivir con pasión la fiesta sin buscar los errores ni las faltas porque para el autor es un privilegio poder disfrutar del carnaval genuino, no el de las imitaciones. Cuplés para una pasión desbordada por la Semana Santa y para una supuesta visita del Rey a Cádiz que termina en atragantamiento. Gran popurrí con grandes cuartetas como la de "dale vapor". PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 8,33

CHIRIGOTA NO TENEMOS EL CONGO PARA FAROLILLOS

La chirigota pierde en su tercer pase la frescura y su grito de guerra no logra el efecto deseado, no cala como su cántico hinchapelota. Buenos pasodobles en semifinales. El primero, muy serio, sobre la manada, pero muy bien resuelto, recordando que hay más cómplices y miembros de esa manada, los que se ríen o jalean comportamientos machistas. Gran letra. La segunda es una respuesta ingeniosa a los que les llamaron racistas por ir de negros. "Un racista es un pringado, un cateto desfasado. Me pone negro una cabeza pelona sin presencia de neuronas. Una chirigota no es tu enemiga". Cuplés mejor elaborados que rematados sobre las series y empresario cordobés Miguel Ángel Tamarit, que dijo que los gaditanos no trabajaban. Lástima que la primera letra dedicada a estas polémicas declaraciones termine de forma tan grosera. El popurrí, con grandes cuartetas como la del pasodoble de la boda o la del Servicio Africano de Salud, sigue generando risas. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,8

CUARTETO EL TRÍO

La parodia de este trío se revuelca en la creación del cuarteto: elección de letras, de tipos, de personajes... Consiguen algunos golpes buenos gracias a muchas gracias de metacarnaval, que conecta con el público. El estilo más clásico se va diluyendo, pero sin perderse del todo. Cuplés flojitos sobre Los Prisioneros y otro sobre la ropa vintage. En el tema libre el cuarteto se disparata con la aparición de la Gogó del Corralón, un posible fichaje del cuarteto que quieren llevar al Falla. Mucho baile, poca vergüenza, pero menos golpes divertidos. El repertorio decae en esta última parte. Con todo, sigue siendo una agrupación muy entretenida. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,43

COMPARSA LOS MAFIOSOS

Estos mafiosos pueden con todo. Buena presentación que antecede a dos letras de pasodobles maravillosas. "Por más que en la tierra brillen los metales, por más que el pájaro cante y las nubes se levanten , por más que la primaversa vista los campos de flores, no hay alegría más bella ni primavera más grande que la que da una madre". Pasodoble a la madre que tiene momentos de suma emoción. El segundo, cañero contra el Rey. "Si como jefe de estado usted se pone valiente defendiendo al presidente que menos gente ha votado, es porque está de su lado. Es cómplice de un tirano. Ponga su corona a la voluntad del pueblo, para que la votemos, si es que tiene huevos", cantan. El grupo sella un grandísimo pase con dos buenos cuplés y su excelente popurrí. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 8,38

CORO DON TARATACHÍN

El coro de Julio Pardo y Antonio Rivas tiene una gran presencia con su tipo híper carnavalero. Las letras de tango, en cambio, no están a la altura de lo esperado. Uno sobre unos jubilados en el parque Genovés, que les sirven para cerrar una reivindicación en tono crítico. El segundo, saca a la cantera de coros y les da consejos de veteranos. Sin sorpresas en el cuplé. El popurrí se vuelve más chirigotero. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,88

CHIRIGOTA ESTE AÑO NOS VERÉIS EN EL ALTAR

La chirigota del Taka suena a Cádiz por los cuatro costados. Vibrante presentación. Lástima que se desinfle en los pasodobles. Regular el escrito sobre el caso de La Manada, con un final discutible, pidiendo oreja y rabo. Mejor el segundo, un bello piropo a Cádiz. "Cádiz es mi primer mandamiento", rezan. Correctos cuples, sobre el canalillo de una feligresa. Peor el segundo, al jurado. La chirigota baja su nivel, con respecto a cuartos y aleja sus posibilidades de final. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,23

COMPARSA TIC TAC TIC TAC

La comparsa de Tino Tovar deja una de las mejores presentaciones de este año. Y tras ella una copla algo fallida sobre sus reproches a la organización de un festival del carnaval del Liceo. Más allá de lo desfasada de la letra, el pasodoble se queda en una continuación reiteración sin excesiva argumentación. Mucho mejor, la segunda letra, un emocionante recuerdo a su madre, recientemente fallecida. Bajonazo en los cuplés. La comparsa no tiene su mejor pase vocalmente. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 7,90

CUARTETO LOS DE LA GRAN PUÑETA

En un horario muy difícil, el cuarteto consigue animar al personal en este pueblo perdido en el que los personajes avanzan en su desarrollo, con el fumeta de locutor radiofónico y algunas otros momentos divertidos, como la verbena de las fiestas patronales. Está lejos del nivel de los otros tres cuartetos. Hay algunos silencios incómodos, pero el público respeta. Lo mejor llega en el segundo cuplé cuando cantan al enrevesado pasodoble del cura de Martínez Ares y aparece el Trinchera, el defensor de Don Antonio, antes del estribillo. El tema libre no remonta del todo, a pesar del esfuerzo de sus componentes en la representación de la procesión del pueblo de La Gran Puñeta. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,63