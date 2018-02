Castellón aprueba un presupuesto de 176 millones de euros

El Ayuntamiento de Castellón ha sacado adelante los presupuestos para 2018, que ascienden a 176 millones de euros. Las cuentas han tenido el apoyo de Castelló en Moviment pero el Partido Popular y Ciudadanos las han votado en contra.

De los 176 millones de euros, el 65% son gastos comprometidos por capítulos de personal, contratos de servicio y gastos financieros. El resto, 62 millones, contemplan 6 millones de euros para el Patronato de Deportes, 2 millones para Fiestas y 1 millón y medio para Turismo. Por otro lado, aumentan los programas de empleo como Jornals de Vila, sube el gasto en transporte urbano, recogida de residuos y atención a la dependencia. También se consignan partidas para ayudas para el alquiler social, compra de viviendas sociales y emergencia social. Por lo que respecta a las inversiones, aumentan las presupuestos participativos, se prevé una partida para remodelar el Centro de Alzhéimer La Pineda y para rehabilitar el edificio de los antiguos juzgados de la Plaza Borrull.

Castelló en Moviment ha dejado claro que no es el presupuesto que les gustaría pero lo apoyan porque el gobierno ha aceptado algunas de sus propuestas y por responsabilidad. El PP y Ciudadanos no los han apoyado. El PP dice que el gobierno se niega a bajar los impuestos pese a tener superávit y Ciudadanos no está conforme con las subvenciones que se destinan a las entidades que apoyan la independencia de Cataluña.

El gobierno también ha aprobado hoy la plantilla del Ayuntamiento para 2018, con la creación de dos nuevas plazas de técnico medio y superior de Recursos Humanos.