Luis García, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, asegura en declaraciones a Radio Club Tenerife, Cadena Ser, que “hoy en día no hay nadie que pueda discutir que el acceso a la función pública en España es muy deficitario. El sistema que utilizamos en lo público no tiene nada que ver con la selección de personal en lo privado”. Para él, los profesores de Secundaria llegan a un puesto que desempeñarán de por vida sin competencias básicas como son las tecnológicas o las educativas, porque no se les exigen. En este sentido, criticaba que las pruebas de las oposiciones no evalúen este tipo de destrezas, algo que solamente podría hacerse a través de un sistema de prácticas tutorizadas, que podría ser análogo al período MIR que realizan los médicos.

También alude a las 4 leyes que han estado vigentes en los últimos 30 años: “¿cuál es el sistema? Yo creo que la que hay que hacer es ponerse de acuerdo en lo que se quiere, qué profesionales queremos, a dónde vamos, que los debates no sean ficticios”.

El docente concluye que “lo importante es qué nivel de competitividad tienen nuestros hijos e hijas para llegar a un puesto de trabajo preparados, ese es el gran debate”.

La posible adopción de un MIR educativo no convence a los principales sindicatos del sector. Mientras que en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) rechazan la implantación de dos años de prácticas tutorizadas, en la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza de Canarias (ANPE) no lo consideran adecuado pero no lo descartan de cara a un futuro.