Canarias estudia recurrir el incumplimiento del Convenio de Carreteras en 2015 y 2016

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes que la Comunidad Autónoma está estudiando presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por el incumplimiento, por parte del Estado, del Convenio de Carreteras en los ejercicios 2015 y 2016.

En comparecencia parlamentaria, el consejero aclaró que los servicios jurídicos ya están trabajando en los expedientes correspondientes para ver si se presentan nuevos recursos para reclamar los fondos para carreteras que se recortaron en 2015 y 2016, que se vendrían a sumar a los recursos pendientes de sentencia de los años 2013 y 2014.

Indicó que el Gobierno de Canarias ya ha mantenido contactos con los Ministerios de Fomento y Hacienda para ver cómo se va a ejecutar la sentencia del Supremo que obliga al Estado a pagar a Canarias 138 millones por los recortes en carreteras de 2012. En este sentido, comentó que las sentencias pueden ser una "gran oportunidad" en la negociación del nuevo Convenio, pero subrayó que Canarias "no debe renunciar a un solo euro" reconocido por el TS.

Pablo Rodríguez dijo que Canarias se juega con la firma del nuevo Convenio de Carreteras el desarrollo de las infraestructuras viarias de las que precisa el archipiélago de cara a la próxima década, por lo que es "absolutamente vital" que el Estado firme "cuanto antes" el documento, que permitirá licitar y ejecutar obra nueva en todas las islas.

Rodríguez recordó que desde hace más de seis meses se está negociando la firma del nuevo Convenio con el Ministerio de Fomento y el de Hacienda, que en el último Consejo de Ministros del pasado año aprobaron una adenda al convenio vigente que permite no paralizar ninguna de las obras en marcha.

Añadió que Fomento dispone desde hace meses de toda la información que ha solicitado, como el listado de obras, cerrado y consensuado con todos los Cabildos. "La pelota está en su tejado y nosotros estamos listos para, si esta tarde nos llaman, ir a Madrid a firmar el nuevo Convenio", afirmó.

Comentó, además, que la firma no está vinculada con que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), puesto que se trata de un acuerdo plurianual que no compromete un solo ejercicio, sino un ámbito mucho más amplio, algo que, según el consejero, ha sido reconocido por el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Pablo Rodríguez reconoció que no sabe los motivos por los que aún no se ha firmado el nuevo convenio. En cualquier caso, apuntó que el asunto catalán es un elemento que ha distorsionado la política del Estado desde septiembre; los procesos electorales próximos también influyen, y recordó que desde finales del pasado año hay una negociación de los PGE para 2018, por lo que el Estado puede querer "amarrar" apoyos "clave" en relación a este convenio.

Por último, también admitió que no debería haber anunciado que el Convenio se iba a firmar en verano, luego en octubre y así sucesivamente, pero quiso dejar claro que la firma no sólo depende del Gobierno de Canarias, sino también del Estado, pues se trata de una negociación "muy dinámica". Por eso, pidió a los grupos de la Cámara que apoyen, tanto en Canarias como en Madrid, la firma del nuevo Convenio de Carreteras.

Además, Rodríguez ha solicitado conocer los datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Fomento para saber si hay fraude con el descuento a residentes en los billetes aéreos.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto (ASG), ha reconocido su "preocupación" con estos hechos porque es un "asunto de vital importancia" para el archipiélago.

Por ello, aunque los datos del Observatorio son "confidenciales", se han dirigido a Aviación Civil para reclamar información diaria y así poder "transparentar" el precio real de los billetes. "Estaremos vigilantes y volveremos a exigir los datos del Observatorio de Precios para saber lo que cobra cada compañía", ha agregado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha dicho que la confederación de agencias de viaje ha denunciado que las aerolíneas no dan la misma base tarifaria a pasajes bonificados que a los que no lo están.

"Es conveniente que los datos sean públicos y por eso vamos a elevar una iniciativa al Senado porque si no conocemos los precios no tenemos la certeza de que se aplique adecuadamente la bonificación", ha indicado.