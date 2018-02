Cristóbal: "Yo no bajé los brazos"

Cristóbal Parralo se ha despedido del Deportivo esta mañana. Acompañado por su staff y el Consejo de Administración, el técnico ha cerrado la puerta a su etapa coruñesa. Tino Fernández le ha transmitido el agradecimiento "sincero y cariñoso" por su trabajo e ilusión. Ha calificado al técnico como "persona de talento" aunque ahora el momento es doloroso y ha puesto en valor lo conseguido con su "brillante trabajo" en el filial. El presidente confía en ser capaz de conseguir retener a Cristóbal en la estructura del club, pese a que el momento ahora no es el más adecuado dado lo reciente de la destitución. Una continuidad que el exentrenador, de momento descarta.

Cristóbal ha comenzado su alocución con agradecimientos al presidente y su Consejo, trabajadores, medios de comunicación y afición. Mostró su confianza en alcanzar el objetivo de la salvación, pidiendo "unidad" para salir del bache en el que está el equipo.

En su despedida el técnico le ha deseado suerte al plantel, evitando hacer reproches tras la dolorosa derrota del viernes. Lamenta que "las cosas no hayan salido como deseaba" y explica su decisión de no continuar en el club en base a su ambición de "poder seguir entrenando. Quiero resetearme e intentarlo". Preguntado sobre la causa de que el vestuario se haya convertido en una trituradora de entrenadores, el extécnico no quiso buscar causas "yo no estoy para buscarlas. He afrontado como mejor he creído las diversas situaciones. Es un vestuario con sus virtudes y defectos".

"No creo que debamos pensar en autodestrucción. El club sienta bases para que las cosas salgan bien en el futuro: ahí está el Fabril, el Juvenil... falta el primer equipo. Si fuese mejor, veríamos todo de otra manera. Ahora toca estar todos juntos para ganar el partido del lunes y el siguiente. A partir de ahí veremos las cosas de otro color", manifestó Cristóbal Parralo.

A Cristóbal se le ha preguntado por la imagen dada por el equipo en encuentros como el del Bernabéu o Anoeta. "Yo no he bajado los brazos. Los jugadores no creo que lo hayan hecho... no pueden permitírselo". Tras la derrota del viernes varios jugadores vieron normal la posible destitución debido a los resultados. "En estas situaciones y tras partidos así cuesta asimilar las derrotas".

Antes de su despedida ha tenido la oportunidad de saludar al nuevo técnico Clarence Seedorf. "Le deseo la mejor de las suertes", explicó, reconociendo su desconocimiento sobre su trabajo como entrenador.