Noemí Sanchis: “Es muy difícil ejecutar un PGOU sin la iniciativa privada”

Se llama Noemí Sanchis. Es arquitecta y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y hasta hace bien poco fue Decana del Colegio de Arquitectos de Huelva. Lo fue por un quinquenio y además fue la primera mujer en ocupar dicha responsabilidad. Ahora apenas hace un mes se ha convertido también en la primera mujer presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Andalucía representando a más de 8.000 arquitectos colegiados.

Noemí Sanchís es hoy por hoy una mujer muy preparada, con las ideas muy claras y con más de dos décadas de experiencia profesional. Sin embargo ser la primera mujer en obstentar estas responsabilidades no ha sido fácil, así lo admite Noemi Sanchís en una entrevista concedida a la Cadena SER. Sanchís ha dicho que más que romper techos de cristal han sido techos de hormigón. Pero del mismo modo que existen quiénes no terminan de ver a la mujer en estas responsabilidades, o por encima de ellos, afortunadamente existen hombres que sí lo hacen. Se ha mostrado convencida de su buen equipo y tiene grandes retos para los próximos cuatro años de gestión al frente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Andalucía, entre ellas, acercarlo más a la ciudadanía y estrechar lazos también con los Colegios de toda Andalucía. Amén de afianzar la presencia del Consejo en toda la Región, una presencia hasta ahora muy mermada. Y lo primero a lo que están haciendo frente es a la Reforma de la Ley Urbanística de Andalucía donde los plazos son ajustados y están preparando sus alegaciones. También entre los retos mantienen promover la arquitectura como bien general. No descarta presentarse a la reelección, pero ahora dice estar centrada en el proyecto para estos cuatro años de presidencia.

LA ENTREVISTA



Museo Arqueológico de Huelva

Noemí Sanchís, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Andalucía he expresado en "Hoy por Hoy Huelva" que lo más importante es la ubicación y que el Arqueológico de Huelva, la tiene. Señala además que debe ser acorde a los nuevos tiempos formando parte de la vida de la ciudad. Sanchís pide que esté conectado a todos los enclaves de interés arqueológico de los que dispone la capital. Propone incorporar nuevas tecnologías e integrarlo con todo el Patrimonio que hay repartido por la ciudad para que sea realmente un espacio vivo y conectado a los restos arqueológicos del Seminario, los de la plaza arqueologica y a los Cabezos porque, añade, todos estos lugares tiene su interés. Y es, dice, una oportunidad para recuperar un concepto de ciudad histórica que se perdió y que ahora es posible con esta nueva infraestructura cultural.

Antiguo Edificio de la Policía Nacional y la vieja cárcel de Huelva



Sobre este inmueble en el Paseo Santa Fe, Noemí Sanchís ha dicho que lo más importante es que el uso sea continuado y que es menester repensar todo lo que es la vida económica y cultural de la ciudad. Ha recordado que no faltaron propuestas para este viejo edificio (Museo, mercados, centro cultural, etc...) que hubo inversores, pero que al final, nada salió adelate porque no es rentable. Pasa igual con la vieja cárcel de Huelva, con una extensión de 14.000 metros cuadrados porque el Ayuntamiento de Huelva no tiene capacidad económica para hacer frente a dicho edificio. Si es verdad, ha reconocido, que hay inversores que se frenan porque la normativa autonómica no les permite realizar una gestión mixta o privada de una dotación que va a seguir siendo pública. De ahí que traten de mediar para que edificios catalogados no se pierdan porque, dice, "son problemas de gestión y no podemos permitir que la norma sea la condena del propio edificio". Confia en que la declaración de BIC del antiguo inmueble de la Policía Nacional le salve de su abandono. Para Sanchís éste es un espacio maravilloso y aboga por llenarlo de arte. E incluso ha sugerido transformarlo en un espacio cultural donde tengan cabida alumnos del Conservatorio. Del mismo modo, que para la vieja cárcel ha sugerido otro lugar para la práctica de actividades deportivas o un mercado gastronómico. La solución es hacer de estas iniciativas algo rentable para atraer inversores y muy importante también promover una colaboración entre Administraciones y empresarios para que den una nueva oportunidad a estos edificios de interés.

GRANDES VACIOS DE LA CIUDAD CONVERTIDOS EN APARCAMIENTOS

Reconoce que la necesidad de aparcamientos existe pero que a espacios como los terrenos el viejo Mercado del Carmen merece otra oportunidad y un uso más acorde a las exigencias de la ciudad. Aboga por zonas verdes y zonas de sombra en la ciudad, sobre todo en la zona centro. Sobre los terrenos que acogían el Hospital Manuel Lois considera que es más complicado dar una solución urbanística por su accesibiilidad. Respecto al inmeso espacio que dejó libre el derribo del antiguo Estadio Colombino propone nuevos usos que lo hagan mucho más viable y atractivo a los ciudadanos y a los inversores. Y de el Conquero ha expresado que no se puede hacer un gran proyecto sin tiempo, ni sin fondos, ni sin un buen equipo. Pide a la Administración Local que cuiden más los plazos y no limiten los tiempos.



PUERTOS DE ANDALUCIA



Desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Andalucía que Sanchís preside piden más transparencia y claridad a los Puertos de Andalucía porque dice que las licitaciones de los Puertos, la Ley a la que están sujetos suele ser muy laxa y no son muy dados a los Concursos Abiertos. Ésto hace que las convocatorias no lleguen a todos por igual y teniendo en cuenta las grandes inversiones de éstos y la influencia que tienen en las ciudadades donde desarrollan su actividad portuaria, considera que deben ser más abiertos y contar con los mejores profesionales.

PUERTO DE HUELVA

Sanchís se ha mostrado a favor de recuperar la Avenida Francisco Montenegro para otros usos de la ciudad y considera que la logística se puede ubicar en otro sitio. Si bien,cree que es compatible la logística siempre que sea una industria limpia y que se pueda compatibilizar con los usos urbanos. Aboga por una industria limpia y competitiva.



ENSANCHE SUR



Es el gran proyecto de expansión de la ciudad del que ahora mismo tan sólo está en pie un edificio de viviendas y un primer vial de acceso y conexion con la H-30. No está de acuerdo con una gran mole comercial para el Ensanche y mucho menos frente a la Ría. Pide que se hagan las cosas con más punto de mira y con una visión de futuro más amplia. Considera que los políticos de Huelva debería ser más valientes porque dice, no se puede sólo gobernar para mantener el rédito de votos. Cree que hay que ser valientes para conseguir fondos. Es muy difícil ejecutar un Plan General de Ordenación Urbana sin la iniciativa privada. Tienen que ir de la mano Administración, inversores y sociedad, de lo contrario nunca se conseguirá una ciudad renova y acorde a los nuevos tiempos.