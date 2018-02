El Sindicato Médico dice que los cambios en el decreto del catalán "no son suficientes"

En el Sindicato Médico aseguran que tendrán que estudiar los cambios, pero a priori, les parece insuficiente porque lo que siguen reclamando es que el catalán sea un mérito y no un requisito……El portavoz en Ibiza, Carlos Rodríguez, explica que en la reunión de la Junta de Personal ya se ha puesto sobre la mesa una fecha para la primera movilización ...Será el 22 de febrero ante las puertas del Hospital de Can Misses y no se descarta que se repitan en los distintos Centros de Salud de la Isla. (Desde la Junta han preferido no hacer pública la fecha propuesta para esta movilización).

Rodríguez dice que es “ridículo” obligar a conocer un idioma de esta forma y de ahí que insistan en que rechazarán, al menos desde su sindicato, este decreto si continúan con la intención de que no sea un mérito porque bastantes problemas hay ya para conseguir que lleguen facultativos a la isla.

El Sindicato Médico también recuerda que se está intentando que la Plataforma Civil ‘ Mos Movem’ que está convocando movilizaciones contra el decreto del catalán en el resto de islas se impulse también aquí en Ibiza.