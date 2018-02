"Estamos tristes, Vicente lo ha dado todo"

El lunes fue un día de despedidas en el Xerez CD. Vicente Vargas, hasta el domingo director deportivo del club y entrenador de la primera plantilla, se despedía de los futbolistas a los que había dirigido esta temporada. Fue en las instalaciones del Altillo, donde el equipo realizaba la sesión de entrenamiento tras el partido ante el Cabecense.

Israel, capitán del equipo, reconocía en la Cadena SER, que la marcha de Vargas “no es agradable para nadie, mucho menos para los que levamos aquí más tiempo, estamos tristes, porque él lo ha dado todo en el equipo”. El jugador xerecista entona el mea culpa, porque los que juegan al final son los futbolistas y “los resultados no están acompañando”. Pero la salida del hombre que ha logrado junto a ellos los dos últimos ascensos no se ha debido a los malos resultados, sino más bien, al desgaste mental que ha tenido que soportar al frente de un club inmerso en mil problemas: “Los que conocen a Vicente saben que se implica más de lo que debe, hacía de entrenador, de director deportivo, buscaba los campos para entrenar y hacía muchas labores aquí y eso desgasta. La presión que le está metiendo la gente que no quiere ver a su equipo perder también cansa”.

El defensa reconoce que al final de todo esto “se te queda muy mal sabor de boca, pero hay que seguir y mirar para adelante, no hay otra”. Echando una mirada atrás recuerda los malos momentos, porque todo ha sido duro, “lo hemos pasado muy mal estos tres años, pero el objetivo deportivo se ha cumplido y hemos celebrado dos ascensos con él, a las personas se les coge cariño pero así es el fútbol”.

Israel defiende que el vestuario sigue muy unido, pero sabe que todo lo que está pasando siempre desgasta al grupo, “este año las cosas están siendo más difíciles, si los resultados deportivos acompañan todo se maquilla, pero esta liga está siendo más complicada, hay fases en la que los resultados no están siendo buenos, por lo que todo se magnifica mucho más. Seguimos muy unidos, porque si no fuéramos una piña en el vestuario la mitad de los jugadores ya se habrían ido. Nadie va a venir de fuera a sacar las castañas del fuego, tenemos que hacerlo nosotros”, concluye.