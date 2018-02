‘Hijos de Dios’ primer disco de la A.M. ‘Arroquia-Martínez’

Han tenido que pasar 38 años desde su creación para esta primera publicación, ‘Hijos de Dios’, que han presentado en nuestros estudios, ante nuestros micrófonos, en nuestro programa ‘Hoy por Hoy Jódar’, con presencia de su director, José M.ª Garrido, el secretario de la Agrupación Musical, Pedro Sánchez, director musical, Antonio Manuel Morán y el técnico de sonido de los estudios de grabación ‘Alta Frecuencia’, Adolfo Castilla.

Precisamente este último, Adolfo Castilla, destacaba que “…el trabajo lo traían hecho desde allí, con sus muchos ensayos… lo importante es que después de las grabaciones y mezclas, suene a banda… estoy orgulloso y muy contento del trabajo fantástico y del comportamiento en el estudio estupendo…”.

Momento de la presentcia de los tres responsables de la Agrupación en nuestros estudios / Antonio Plaza

Tanto José M.ª Garrido como Pedro Sánchez explicaban el porqué de haber tenido que esperar 38 años para esta primera grabación, “… desde el colegio siempre se ha planteado como una actividad extraescolar, los fondos siempre se han destinado a realizar viajes culturales, proporcionar ropa e instrumentos, para no repercutir en la economía de las familias de los niños y niñas, nunca nos planteamos la grabación de ningún disco… solo en el 35 aniversario optamos por la grabación de un DVD, para rescatar imágenes de los muchos jóvenes que han pasado por la banda… ha sido ahora cuando muchos ha planteado la opción de grabar el disco y así lo hemos hecho… el mundo de las bandas cada vez es más profesional, en la mente de José y en la mía siempre ha estado, pero era más importante que no les costara a los chavales nada… cuando vino Antonio (director musical) ya si empezamos a verle un poquito de cara, con una persona que es especialista, que vive este mundo y que lo conoce a la perfección… no queríamos presentarnos en unos estudios de grabación sin la preparación necesaria, hacen falta unos profundos conocimientos musicales… ha sido el momento exacto, el disco lo demuestra, la calidad del disco y somos nosotros, cuando oyes el disco sabes que somos nosotros…”.

Por su parte el director musical, Antonio Manuel Morán, “…yo cuando llegue había muy buen material, había que pulirlo, darle un estilo, el siguiente paso fue empezar a montar composiciones propias…”.

Sobre el título del disco ‘Hijos de Dios’, “… es en honor de todos y cada uno de los integrantes del banda, que son los auténticos protagonistas, en su mayoría niños, como recompensa al esfuerzo de todos los días, durante tantos años, hay una marcha con ese nombre, y el disco entero hemos querido que fuese en su homenaje…”.

EL disco ‘Hijos de Dios’ está integrado por diez marchas propias, escritas solo para la Agrupación Musical ‘Arroquia- Martinez’:

Hijos de Dios, compuesta por Alejandro blanco, dedicada hacia todos los pequeños músicos de Arroquia que hacen que este sueño sea posible y a todas esas almas de niños que se encierran en cuerpos de adultos que siguen cumpliendo su sueño.

Al Cristo de la Misericordia, compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, para el Santísimo Cristo de la Misericordia, co-patrón y alcalde perpetuo de Jódar.

Alma máter, de Miguel Ángel Font, dedicada al director de la agrupación D. José María Garrido Rivera.

Cáliz de Amargura, compuesta por Alberto caballero dedicada a la hermandad de la Oración del Huerto de Jódar.

Por Amor Condenado, de Manuel Jesús Guerrero Marín, dedicada a la hermandad del Amor y Auxilio de la localidad de Martos, Jaén.

Amor en Santa maría, la blanca, compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, dedicada al titular de la hermandad del amor de La localidad de La Campana, Sevilla.

De Sangre Gitana, compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín, dedicada al Señor de la Salud de la hermandad de los Gitanos, Sevilla.

La Humildad, compuesta por Javier Calvo, dedicada al titular de la hermandad Humildad y Fe y Amor de la localidad de Jódar, Jaén, a la cual le tienen un gran cariño.

Fue sepultado, compuesta por Don Jesús Barroso y Pedro Gámez Laserna, dedicada al titular de la hermandad Santo Entierro de la localidad de Jódar, Jaén.

Oh, Pecador, basada en el Espiritual Negro de Frederik Van Palland, adaptación de A.Amodeo

Historia

En estos más de 38 años 'Arroquia Martinez' es el auténtico germen de la música cofrade en la ciudad, que además cuenta con otras dos bandas 'Pedro Gámez Laserna' y 'Nuestra Señora de la Asunción', la más joven, que también grabación desde hace unos años.

Aunque su repertorio está compuesto por composiciones de todo tipo, para animar todas las fiestas de la localidad.

La 'Agrupación Musical Arroquia Martínez' surgió en el año 1980, en el colegio General Fresneda con alumnos del centro y estando dirigida por el profesor José Ruiz Jiménez, rescatando instrumentos de las antiguas bandas de romanos que acompañaban a las cofradías de nuestra ciudad.

Con la separación de los edificios escolares, en dos colegios diferentes, la banda se divide en dos: la banda escolar "General Fresneda" y la banda escolar "Arroquia Martínez" conviviendo varios años ambas formaciones.

En 1987 se disuelve la Banda escolar "General Fresneda" absorbiendo desde ese instante "Arroquia Martínez" todo el material humano del que se disponía bajo la dirección de uno de sus componentes, el cual hasta el día de hoy es el alma de esta humilde pero grande agrupación musical D. José María Garrido Rivera.

A mediados de los años 90 la banda empieza su verdadera transformación en agrupación musical, incorporándose a ella antiguos miembros con conocimientos musicales, comenzado así su prestigio y reconocimiento musical. El compositor galduriense Jesús Barroso Navarro compone varias marchas para la misma, el cual cogió el testigo del creador de un estilo nuevo para las marchas de palio del cual destacamos una de las mejores marchas que existen, "Pasa la Virgen Macarena", hablamos nada más y nada menos del autor Pedro Gámez Laserna natural de Jódar.

En 1999 su director José María Garrido Rivera recoge uno de los galardones más importantes que posee, ya que es nombrado "Socio de honor" de la Asociación Cultural "Xaudar", recibiendo el reconocimiento de la ciudad tanto él, como también la Agrupación Musical por el XX aniversario de su creación.

En la actualidad la agrupación ostenta los títulos de banda de honor de las siguientes hermandades: "El Prendimiento" de Hellín (Albacete), "La Expiración" y "Santo Entierro" ambas de la ciudad Jódar.

En la Semana Santa de 2010 se estrena la marcha "La Humildad", obra de Javier Calvo Gaviño dedicada al Cristo de la Humildad de Jódar, aunque ese año una de nuestras mejores experiencias fue el ser hermanados por una de las agrupaciones musicales más señeras y con un estilo propio e inconfundible como es la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. En el año 2011 actuamos en el XI certamen Jesús Despojado de Sevilla que se celebra anualmente en la plaza de Molviedro y se estrena la marcha "Pasión, Rocío y Música", obra de Fco. José Carrasco, siendo una conmemoración del hermanamiento.

A principios de 2012 se sustituye el escudo de la agrupación pasando de este modo a tener escudo propio. El escudo representa a nuestra localidad ya que tiene rasgos de la misma y su autor es Jorge Montero López, también se recupera la marcha "Fue Sepultado", obra de Pedro Gámez Laserna y Jesús Barroso, y se estrena "Virgen de los Dolores", obra de Jorge Montero López, ambas dedicadas a la Hermandad de Jesús Yacente de Jódar.

En la Semana Santa de 2016 se estrena la marcha "De Sangre Gitana" obra de Manuel Jesús Guerrero Marín dedicada a la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud de la Hermandad sevillana de Los Gitanos, en octubre durante la procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Asociación Cultural Humildad del barrio sevillano del polígono San Pablo se estrena "Hijos de Dios", marcha de Alejandro Blanco Hernández y que está dedicada hacia todos los pequeños músicos de nuestra formación que hacen que este sueño sea posible y, también, a todas esas almas de niños que se encierran en cuerpos de adultos que siguen cumpliendo su sueño. Durante las cuaresma de 2017 se estrenó "Alma máter", autoría de Miguel Ángel Font que está dedicada a nuestro director por toda su trayectoria.

En estos momentos la Agrupación Musical, es dirigida musicalmente por José Carlos Triguero López, con el asesoramiento de Antonio Manuel Morán Rodríguez conservando la esencia de las agrupaciones musicales e incorporando obras de los compositores sevillanos Manuel Jesús Guerrero, Alejandro Blanco, Javier Calvo Gaviño, Alberto Caballero y Miguel Ángel Font, entre otros.

En la actualidad la agrupación musical esta compuesta por más de cien componentes, además se están formando en nuestras filas otra veintena de jóvenes pertenecientes al colegio de educación primaria "Arroquia Martínez".