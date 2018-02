Moutinho:"Estar en puestos de descenso no te puede condicionar"

La Cultural y Deportiva Leonesa ha comenzado una semana de trabajo diferente. En primer lugar porque por tercera vez en lo que va de temporada está en puestos de descenso. En segundo porque este fin de semana se tendrá que enfrentar al líder de la categoría el Huesca.

Uno de los jugadores que ya ha atravesado en su carrera una situación parecida es Thierry Moutinho. El jugador portugués conoció la pasada temporada lo que es convivir con los puestos de descenso cuando defendía la camiseta del Real Mallorca:"Yo lo viví el año pasado. El estar en puestos de descenso no te tiene que condicionar para nada. No puedes jugar cagado". Moutinho también hablaba de lo que puede ser la semana de trabajo cuando entrenas con el objetivo de ganar al mejor equipo de la categoría:"Es una semana complicada. Está claro que si el Huesca es el líder es por algo y porqué está haciendo las cosas muy bien. No podemos pensar que el partido está perdido de antemano. Tenemos que dar un paso adelante porque hemos visto que podemos marcar fuera de casa"

Moutinho llegaba a León en el mes de enero y después de ser titular contra el Real Valladolid empezó en el banquillo. El centrocampista está convencido de que las incorpraciones van a elevar el nivel del equipo:"Siempre hay margen de mejora pero se necesita un tiempo para conocer los automatismos del equipo"