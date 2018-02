El personal sanitario tendrá dos años para acreditar su conocimiento del catalán

PSIB y Més tienen perfilado ya un acuerdo para sacar adelante el decreto que regule la exigencia del conocimiento del catalán para entrar a trabajar en la sanidad pública balear. Tras una jornada intensa de negociaciones y contactos, ambos partidos han acordado que todas las personas interesadas puedan presentarse a las oposiciones y, en caso de que no tengan el nivel de catalán exigido, tendrán dos años para acreditar ese nivel.

El principio de acuerdo pasa por rebajar la exigencia del nivel B2 al B1 para el personal médico y el de enfermería y exigir un nivel aún más bajo, al A2, en otras categorías como la de celador.

En todo caso, el acuerdo aún no es total y fuentes cercanas a la negociación explican a la SER que quedan algunos flecos que intentarán cerrar en las próximas horas. Uno de los puntos donde aún se mantienen las diferencias es en el de cómo se gestiona el pago de la carrera profesional. En Més consideran que todo el personal que no tenga acreditado el nivel de catalán que exija el decreto no puede cobrarlo en su totalidad.

A lo largo de la jornada de hoy seguirán los contactos y la intención de ambos partidos es tener listo el decreto "lo antes posible".