Armengol defiende que tras el consenso con el decreto se convocarán oposiciones

PSIB y Més confían en cerrar en las próximas horas el acuerdo para aprobar el decreto que regule el conocimiento del catalán para entrar en la sanidad pública. Todas las personas interesadas podrán presentarse a las oposiciones y dispondrán de dos años para acreditar el nivel exigido por el decreto. Además, se rebajan las exigencias para el personal médico y el de enfermería.

El Govern defiende que tras este acuerdo se podrán convocar casi 5.000 plazas de oposiciones en la sanidad pública hasta final de legislatura. Insisten en que "ningún profesional se quedará fuera de la convocatoria por motivos lingüísticos".

Tanto la de ayer como la de hoy han sido jornadas intensas de negociaciones y contactos. Ambos partidos han acordado que todas las personas interesadas puedan presentarse a las oposiciones y, en caso de que no tengan el nivel de catalán exigido, tendrán dos años para acreditar ese nivel.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, recuerda que desde hace ocho años no se habían convocado oposiciones en nuestra comunidad en el IbSalut. Así lo ha asegurado en una pregunta parlamentaria a la diputada del PP, Marga Prohens, tras las críticas sobre la "rectificación" del Govern en el decreto del catalán.

En las próximas semanas el Govern tiene previsto ofrecer más detalles sobre los plazos de la convocatoria de oposiciones.

En cualquier caso, el principio de acuerdo sobre el decreto del catalán, pasa por rebajar la exigencia del nivel B2 al B1 para el personal médico y el de enfermería y exigir un nivel aún más bajo, al A2, en otras categorías como la de celador.

Armengol insiste en que tras el acuerdo con los socios del Govern, con Més, cualquier ciudadano podrá presentarse a las oposiciones sin excluir a nadie por no saber el catalán.

A pesar de ello, todavía quedan algunos puntos donde aún se mantienen las diferencias, por ejemplo, cómo se gestiona el pago de la carrera profesional. En Més consideran que todo el personal que no tenga acreditado el nivel de catalán que exija el decreto no puede cobrarlo en su totalidad. Además, también se plantea que no esté la plaza consolidada hasta que se consiga el nivel de catalán requerido.

Todos estos puntos, deberán ahora consensuarse con los sindicatos, SATSE, SIMEBAL, Comisiones Obreras, UGT, y STEI. Está previsto que este miércoles el Govern se reúna con este sector que se ha mostrado en contra del decreto.

Este martes, este asunto ha centrado buena parte del debate parlamentario.

La diputada popular, Nuria Riera, tilda de "ERE ideológico" el decreto del catalán en la sanidad pública. Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, defiende que el Govern "no está haciendo política en contra del catalán" y recuerda que en la pasada legislatura "no se hizo nada a favor de este sector".