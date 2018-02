Sindicato médico y de enfermería valoran positivamente los avances en el decreto del catalán

Los dos sindicatos mayoritarios, el médico y el de enfemería, valoran de forma positiva la propuesta del Govern aunque esperan a conocer la letra pequeña una vez que les presenten el documento definitivo. Consideran un avance que se puedan presentar todas las personas interesadas y se les den dos años para acreditar su nivel de catalán.

En el Sindicato Médico insisten en que su apuesta sigue siendo la del mérito y no la del requisito. Su portavoz, Nieves de Meer, considera aún así positivo el cambio planteado por PSIB y Més aunque, dice, quieren verlo por escrito y estudiar bien la letra pequeña. El punto que menos les convence es el de que no se pague la carrera profesional hasta que no se consiga el nivel de catalán exigido por el decreto.

En el sindicato de enfermería, SATSE, su secretario general, Jorge Tera, celebra la nueva propuesta del Govern. Sobre todo, dice, que se concedan dos años para acreditar el nivel del catalán y que todo aquel que quiera pueda presentarse a las oposiciones.

Dice Tera que lo importante ahora es iniciar una negociación formal entre Govern y sindicatos porque considera que hay mimbres para poder alcanzar un acuerdo.

Mañana está previsto que se convoque una mesa técnica en el Ib Salut y el viernes o el lunes se celebraría una mesa sectorial con el objetivo de cerrar un acuerdo entre las partes.