Don Carnal, en ruta por la provincia de Palencia

Recorrer palmo a palmo la provincia de Palencia es algo que todos deberíamos hacer al menos una vez en la vida. Estampas con una belleza única como las que proporciona, por ejemplo la Montaña Palentina, son, sin duda, un placer indescriptible para pequeños y mayores.

En estos días de carnaval, cuando los niños tienen un par de días libres, proponemos diversas opciones donde belleza, diversión y superación serán los protagonistas. Los Bosques encantados con tejos milenarios de la Tejada de Tosande, nos adentrarán en un espacio mágico más parecido a los cuentos de hadas. También la senda del Roblón de Estalaya, nos permitirá saludar al viejo roble de casi mil años en un recorrido fácil de 4 kilómetros de distancia y 100 metros de desnivel.

Lagos, ríos y embalses donde verse reflejado o en los que contemplar distintas especies autóctonas de flora y fauna o zonas rocosas con originales formaciones abiertas a la imaginación, en Las Tuerces y el Cañón de La Horadada.

Rutas de senderismo por la Senda Fuente Cobre, donde veremos a través de un sendero de unos 13 kilómetros el nacimiento del Río Pisuerga y la Cueva del Cobre; o la Cascada de Mazobre, quizás una de las rutas más transitadas de la Montaña Palentina, donde en sus poco más de tres kilómetros de recorrido podremos asombrarnos con la belleza del Pico Espigüete, y a través de un mirador contemplar una hermosa cascada.

Si lo que buscas es un plan en familia que aúne arte y la naturaleza, te recomendamos la Senda de Ursi. Este tramo ofrece uno de los paseos a pie más atractivos que se pueden realizar en la Montaña Palentina y que dibuja un trazado circular de once kilómetros a lo largo de los cuales se ubican una treintena de curiosas esculturas con las que los miembros del Grupo Muriel rinden homenaje al ilustre escultor palentino Ursicino Martínez. Una exposición al aire libre de fácil recorrido.

La Senda del Oso, la Senda del Pinar de Velilla o la del Bosque Fósil son otras de las muchas opciones que te ofrece este majestuoso paraje, en el que sólo es necesario calzarse las botas y echar a andar con una sonrisa; ya que todas estas rutas están adaptadas a todas las edades y niveles de experiencia. Sin lugar a dudas, la provincia de Palencia es un lugar donde el Turismo activo no entiende de edad.

Si además venís a Palencia con ganas de lucir ese disfraz que habéis preparando todo el año con tanto tesón, Aguilar de Campoo y su famoso Carnaval de la Gallera es, sin lugar a dudas, parada obligatoria. Aunque la diversión está asegurada, os recomendamos no perderos el “Entierro y Quema de la Galleta”, acto que da personalidad a estos “dulces” festejos en honor a Don Carnal.

Después de todas estas propuestas ya no puedes decir que el Carnaval no es para ti. Tengas o no disfraz, Palencia te espera.