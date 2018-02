"Falta paciencia en el proyecto"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, hace balance de la actualidad del club rojillo a falta de 17 jornadas para el final de liga y con el equipo fuera de los puestos de playoff pero a 2 puntos de esos puestos de promoción y a 5 del ascenso directo. Braulio una vez concluido el mercado de fichajes de invierno pide paciencia para el proyecto que afirma no es cortoplacista, entiende que la ansiedad por el ascenso no es buena y que la ilusión por subir no puede ser una losa. Eso sí, el máximo responsable en la parcela deportiva reconoce que le preocupa la marcha del equipo en el Sadar que ya no es un fortín y es clave para poder estar arriba. Escucha a Braulio Vazquez en SER Deportivos Navarra.

Braulio ha apuntado que la "ilusión" por lograr el ascenso a Primera División "no sea una losa" ya que "quizá", en el momento actual, se está "pecando de cortoplacistas". Vázquez ha afirmado que "quizá" se está "pecando de cortoplacistas" cuando el proyecto de Osasuna, ha dicho, "no pasa por lo que suceda el próximo partido contra el Almería. En este sentido, ha indicado que "parece que cada partido es como una final del mundial", algo que "no es bueno para los jugadores ni para la entidad". "Si no subimos este año, evidentemente será algo que no deseamos, pero el proyecto continúa", ha subrayado, y agregado que "por eso tenemos futbolistas con muchos años de contrato". Para Vázquez, la "clave" para lograr el ascenso está en los últimos diez partidos de la liga y ha mostrado su preocupación porque al equipo le cuesta ganar en El Sadar.

Preguntado si el objetivo de ascender se reafirma con la llegada de Borja Lasso, procedente del Sevilla, y de Robert Ibáñez, cedido por el Getafe para lo que resta de temporada, Vázquez ha precisado que el club navarro es el equipo que "menos se ha reforzado". Y ha afirmado que son dos futbolistas que "anhelaban mucho equipos" y "vienen a subir el nivel competitivo de la plantilla y darle más posibilidades al entrenador". Por ello, ha sostenido que la incorporación de Ibáñez y Lasso responde a que "son oportunidades de mercado y todos los equipos son susceptibles de mejorar".

Al director deportivo de Osasuna se le ha preguntado también por la sensación en el entorno rojillo de que el equipo "no transmite", un asunto en el que ha señalado que "el deseo es conectar con nuestra grada, que creo que en muchos momentos lo hemos tenido". "Queremos estar arriba" pero "falta paciencia para asentar un proyecto" que ha cambiado la forma de jugar del equipo y la confección de la plantilla. "Tenemos equipo, cuerpo técnico, afición y ciudad para estar arriba, pero todo necesita un tiempo", ha remarcado.

Sobre la salida de jugadores, ha confiado en que la cesión del defensa David García a la Cultural Leonesa suponga que éste "recupere el nivel que se le presupone y tiene" y en el mismo sentido se ha pronunciado sobre la vuelta de Miguel Díaz al filial. En relación con la aportación del canterano Kike Barja al equipo en los últimos partidos, Vázquez ha afirmado que la evolución de éste "a nivel personal y deportivo es de 'cum laude' y ha añadido que "ahora asentado y es como debe progresar a todos los niveles un futbolista de cantera".